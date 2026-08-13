TOGA: Tremblant Global ETF
今日TOGA汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点31.04和高点31.07进行交易。
关注Tremblant Global ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TOGA股票今天的价格是多少？
Tremblant Global ETF股票今天的定价为31.05。它在31.04 - 31.07范围内交易，昨天的收盘价为31.11，交易量达到3。TOGA的实时价格图表显示了这些更新。
Tremblant Global ETF股票是否支付股息？
Tremblant Global ETF目前的价值为31.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.71%和USD。实时查看图表以跟踪TOGA走势。
如何购买TOGA股票？
您可以以31.05的当前价格购买Tremblant Global ETF股票。订单通常设置在31.05或31.35附近，而3和0.03%显示市场活动。立即关注TOGA的实时图表更新。
如何投资TOGA股票？
投资Tremblant Global ETF需要考虑年度范围26.06 - 32.12和当前价格31.05。许多人在以31.05或31.35下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看TOGA价格图表，了解每日变化。
Tremblant Global ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tremblant Global ETF的最高价格是32.12。在26.06 - 32.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tremblant Global ETF的绩效。
Tremblant Global ETF股票的最低价格是多少？
Tremblant Global ETF（TOGA）的最低价格为26.06。将其与当前的31.05和26.06 - 32.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOGA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TOGA股票是什么时候拆分的？
Tremblant Global ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.11和3.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.11
- 开盘价
- 31.04
- 卖价
- 31.05
- 买价
- 31.35
- 最低价
- 31.04
- 最高价
- 31.07
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- -0.06%
- 6个月变化
- 6.22%
- 年变化
- 3.71%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%