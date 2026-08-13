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TOGA: Tremblant Global ETF

31.05 USD 0.06 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TOGA汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点31.04和高点31.07进行交易。

关注Tremblant Global ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TOGA股票今天的价格是多少？

Tremblant Global ETF股票今天的定价为31.05。它在31.04 - 31.07范围内交易，昨天的收盘价为31.11，交易量达到3。TOGA的实时价格图表显示了这些更新。

Tremblant Global ETF股票是否支付股息？

Tremblant Global ETF目前的价值为31.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.71%和USD。实时查看图表以跟踪TOGA走势。

如何购买TOGA股票？

您可以以31.05的当前价格购买Tremblant Global ETF股票。订单通常设置在31.05或31.35附近，而3和0.03%显示市场活动。立即关注TOGA的实时图表更新。

如何投资TOGA股票？

投资Tremblant Global ETF需要考虑年度范围26.06 - 32.12和当前价格31.05。许多人在以31.05或31.35下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看TOGA价格图表，了解每日变化。

Tremblant Global ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tremblant Global ETF的最高价格是32.12。在26.06 - 32.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tremblant Global ETF的绩效。

Tremblant Global ETF股票的最低价格是多少？

Tremblant Global ETF（TOGA）的最低价格为26.06。将其与当前的31.05和26.06 - 32.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOGA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TOGA股票是什么时候拆分的？

Tremblant Global ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.11和3.71%中可见。

日范围
31.04 31.07
年范围
26.06 32.12
前一天收盘价
31.11
开盘价
31.04
卖价
31.05
买价
31.35
最低价
31.04
最高价
31.07
交易量
3
日变化
-0.19%
月变化
-0.06%
6个月变化
6.22%
年变化
3.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%