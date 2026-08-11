- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TOCT: Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027
Курс TOCT за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.23, а максимальная — 27.23.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TOCT сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 (TOCT) сегодня оценивается на уровне 27.23. Инструмент торгуется в пределах 27.23 - 27.23, вчерашнее закрытие составило 27.24, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 в настоящее время оценивается в 27.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.99% и USD. Отслеживайте движения TOCT на графике в реальном времени.
Как купить акции TOCT?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 (TOCT) по текущей цене 27.23. Ордера обычно размещаются около 27.23 или 27.53, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TOCT?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 предполагает учет годового диапазона 26.09 - 27.49 и текущей цены 27.23. Многие сравнивают 0.18% и 2.10% перед размещением ордеров на 27.23 или 27.53. Изучайте ежедневные изменения цены TOCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 (TOCT) за последний год составила 27.49. Акции заметно колебались в пределах 26.09 - 27.49, сравнение с 27.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 (TOCT) за год составила 26.09. Сравнение с текущими 27.23 и 26.09 - 27.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TOCT?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.24 и 2.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.24
- Open
- 27.23
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Low
- 27.23
- High
- 27.23
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- 2.10%
- Годовое изменение
- 2.99%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%