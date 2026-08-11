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TOCT: Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027

27.23 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TOCT за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.23, а максимальная — 27.23.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TOCT сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 (TOCT) сегодня оценивается на уровне 27.23. Инструмент торгуется в пределах 27.23 - 27.23, вчерашнее закрытие составило 27.24, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TOCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 в настоящее время оценивается в 27.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.99% и USD. Отслеживайте движения TOCT на графике в реальном времени.

Как купить акции TOCT?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 (TOCT) по текущей цене 27.23. Ордера обычно размещаются около 27.23 или 27.53, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TOCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TOCT?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 предполагает учет годового диапазона 26.09 - 27.49 и текущей цены 27.23. Многие сравнивают 0.18% и 2.10% перед размещением ордеров на 27.23 или 27.53. Изучайте ежедневные изменения цены TOCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 (TOCT) за последний год составила 27.49. Акции заметно колебались в пределах 26.09 - 27.49, сравнение с 27.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 (TOCT) за год составила 26.09. Сравнение с текущими 27.23 и 26.09 - 27.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TOCT?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.24 и 2.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.23 27.23
Годовой диапазон
26.09 27.49
Предыдущее закрытие
27.24
Open
27.23
Bid
27.23
Ask
27.53
Low
27.23
High
27.23
Объем
1
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.18%
6-месячное изменение
2.10%
Годовое изменение
2.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%