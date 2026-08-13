报价部分
货币 / TOCT
回到股票

TOCT: Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027

27.32 USD 0.09 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TOCT汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点27.23和高点27.32进行交易。

关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TOCT股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027股票今天的定价为27.32。它在27.23 - 27.32范围内交易，昨天的收盘价为27.23，交易量达到6。TOCT的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027股票是否支付股息？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027目前的价值为27.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.33%和USD。实时查看图表以跟踪TOCT走势。

如何购买TOCT股票？

您可以以27.32的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027股票。订单通常设置在27.32或27.62附近，而6和0.33%显示市场活动。立即关注TOCT的实时图表更新。

如何投资TOCT股票？

投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027需要考虑年度范围26.09 - 27.49和当前价格27.32。许多人在以27.32或27.62下订单之前，会比较0.52%和。实时查看TOCT价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027的最高价格是27.49。在26.09 - 27.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027的绩效。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027（TOCT）的最低价格为26.09。将其与当前的27.32和26.09 - 27.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TOCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TOCT股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To October 2027历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.23和3.33%中可见。

日范围
27.23 27.32
年范围
26.09 27.49
前一天收盘价
27.23
开盘价
27.23
卖价
27.32
买价
27.62
最低价
27.23
最高价
27.32
交易量
6
日变化
0.33%
月变化
0.52%
6个月变化
2.44%
年变化
3.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%