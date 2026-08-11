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TMTS: Spartacus Acquisition Corp. II

10.06 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TMTS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.06, а максимальная — 10.06.

Следите за динамикой Spartacus Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMTS сегодня?

Spartacus Acquisition Corp. II (TMTS) сегодня оценивается на уровне 10.06. Инструмент торгуется в пределах 10.06 - 10.06, вчерашнее закрытие составило 10.06, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMTS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Spartacus Acquisition Corp. II?

Spartacus Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.11% и USD. Отслеживайте движения TMTS на графике в реальном времени.

Как купить акции TMTS?

Вы можете купить акции Spartacus Acquisition Corp. II (TMTS) по текущей цене 10.06. Ордера обычно размещаются около 10.06 или 10.36, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMTS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMTS?

Инвестирование в Spartacus Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.90 - 10.45 и текущей цены 10.06. Многие сравнивают 0.00% и 1.11% перед размещением ордеров на 10.06 или 10.36. Изучайте ежедневные изменения цены TMTS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Spartacus Acquisition Corp. II?

Самая высокая цена Spartacus Acquisition Corp. II (TMTS) за последний год составила 10.45. Акции заметно колебались в пределах 9.90 - 10.45, сравнение с 10.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Spartacus Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Spartacus Acquisition Corp. II?

Самая низкая цена Spartacus Acquisition Corp. II (TMTS) за год составила 9.90. Сравнение с текущими 10.06 и 9.90 - 10.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMTS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMTS?

В прошлом Spartacus Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.06 и 1.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.06 10.06
Годовой диапазон
9.90 10.45
Предыдущее закрытие
10.06
Open
10.06
Bid
10.06
Ask
10.36
Low
10.06
High
10.06
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
1.11%
Годовое изменение
1.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%