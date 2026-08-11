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TMTS: Spartacus Acquisition Corp. II
Курс TMTS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.06, а максимальная — 10.06.
Следите за динамикой Spartacus Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TMTS сегодня?
Spartacus Acquisition Corp. II (TMTS) сегодня оценивается на уровне 10.06. Инструмент торгуется в пределах 10.06 - 10.06, вчерашнее закрытие составило 10.06, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMTS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Spartacus Acquisition Corp. II?
Spartacus Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.11% и USD. Отслеживайте движения TMTS на графике в реальном времени.
Как купить акции TMTS?
Вы можете купить акции Spartacus Acquisition Corp. II (TMTS) по текущей цене 10.06. Ордера обычно размещаются около 10.06 или 10.36, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMTS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TMTS?
Инвестирование в Spartacus Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.90 - 10.45 и текущей цены 10.06. Многие сравнивают 0.00% и 1.11% перед размещением ордеров на 10.06 или 10.36. Изучайте ежедневные изменения цены TMTS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Spartacus Acquisition Corp. II?
Самая высокая цена Spartacus Acquisition Corp. II (TMTS) за последний год составила 10.45. Акции заметно колебались в пределах 9.90 - 10.45, сравнение с 10.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Spartacus Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Spartacus Acquisition Corp. II?
Самая низкая цена Spartacus Acquisition Corp. II (TMTS) за год составила 9.90. Сравнение с текущими 10.06 и 9.90 - 10.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMTS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TMTS?
В прошлом Spartacus Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.06 и 1.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.06
- Open
- 10.06
- Bid
- 10.06
- Ask
- 10.36
- Low
- 10.06
- High
- 10.06
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 1.11%
- Годовое изменение
- 1.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%