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TMFS: Motley Fool Small-Cap Growth ETF

36.86 USD 0.21 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TMFS за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.82, а максимальная — 36.92.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMFS сегодня?

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) сегодня оценивается на уровне 36.86. Инструмент торгуется в пределах 36.82 - 36.92, вчерашнее закрытие составило 37.07, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMFS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Motley Fool Small-Cap Growth ETF?

Motley Fool Small-Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 36.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.99% и USD. Отслеживайте движения TMFS на графике в реальном времени.

Как купить акции TMFS?

Вы можете купить акции Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) по текущей цене 36.86. Ордера обычно размещаются около 36.86 или 37.16, тогда как 5 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMFS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMFS?

Инвестирование в Motley Fool Small-Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 30.93 - 37.13 и текущей цены 36.86. Многие сравнивают 2.59% и 4.45% перед размещением ордеров на 36.86 или 37.16. Изучайте ежедневные изменения цены TMFS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Motley Fool Small-Cap Growth ETF?

Самая высокая цена Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) за последний год составила 37.13. Акции заметно колебались в пределах 30.93 - 37.13, сравнение с 37.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Motley Fool Small-Cap Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Motley Fool Small-Cap Growth ETF?

Самая низкая цена Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) за год составила 30.93. Сравнение с текущими 36.86 и 30.93 - 37.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMFS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMFS?

В прошлом Motley Fool Small-Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.07 и 2.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.82 36.92
Годовой диапазон
30.93 37.13
Предыдущее закрытие
37.07
Open
36.92
Bid
36.86
Ask
37.16
Low
36.82
High
36.92
Объем
5
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
2.59%
6-месячное изменение
4.45%
Годовое изменение
2.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%