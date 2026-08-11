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TMFS: Motley Fool Small-Cap Growth ETF
Курс TMFS за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.82, а максимальная — 36.92.
Следите за динамикой Motley Fool Small-Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TMFS сегодня?
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) сегодня оценивается на уровне 36.86. Инструмент торгуется в пределах 36.82 - 36.92, вчерашнее закрытие составило 37.07, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMFS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Motley Fool Small-Cap Growth ETF?
Motley Fool Small-Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 36.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.99% и USD. Отслеживайте движения TMFS на графике в реальном времени.
Как купить акции TMFS?
Вы можете купить акции Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) по текущей цене 36.86. Ордера обычно размещаются около 36.86 или 37.16, тогда как 5 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMFS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TMFS?
Инвестирование в Motley Fool Small-Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 30.93 - 37.13 и текущей цены 36.86. Многие сравнивают 2.59% и 4.45% перед размещением ордеров на 36.86 или 37.16. Изучайте ежедневные изменения цены TMFS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Motley Fool Small-Cap Growth ETF?
Самая высокая цена Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) за последний год составила 37.13. Акции заметно колебались в пределах 30.93 - 37.13, сравнение с 37.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Motley Fool Small-Cap Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Motley Fool Small-Cap Growth ETF?
Самая низкая цена Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) за год составила 30.93. Сравнение с текущими 36.86 и 30.93 - 37.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMFS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TMFS?
В прошлом Motley Fool Small-Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.07 и 2.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.07
- Open
- 36.92
- Bid
- 36.86
- Ask
- 37.16
- Low
- 36.82
- High
- 36.92
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 2.59%
- 6-месячное изменение
- 4.45%
- Годовое изменение
- 2.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%