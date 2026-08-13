TMFS: Motley Fool Small-Cap Growth ETF
今日TMFS汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点37.08和高点37.08进行交易。
关注Motley Fool Small-Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TMFS股票今天的价格是多少？
Motley Fool Small-Cap Growth ETF股票今天的定价为37.08。它在37.08 - 37.08范围内交易，昨天的收盘价为36.86，交易量达到1。TMFS的实时价格图表显示了这些更新。
Motley Fool Small-Cap Growth ETF股票是否支付股息？
Motley Fool Small-Cap Growth ETF目前的价值为37.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.60%和USD。实时查看图表以跟踪TMFS走势。
如何购买TMFS股票？
您可以以37.08的当前价格购买Motley Fool Small-Cap Growth ETF股票。订单通常设置在37.08或37.38附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TMFS的实时图表更新。
如何投资TMFS股票？
投资Motley Fool Small-Cap Growth ETF需要考虑年度范围30.93 - 37.13和当前价格37.08。许多人在以37.08或37.38下订单之前，会比较3.20%和。实时查看TMFS价格图表，了解每日变化。
Motley Fool Small-Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Motley Fool Small-Cap Growth ETF的最高价格是37.13。在30.93 - 37.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Motley Fool Small-Cap Growth ETF的绩效。
Motley Fool Small-Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？
Motley Fool Small-Cap Growth ETF（TMFS）的最低价格为30.93。将其与当前的37.08和30.93 - 37.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMFS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TMFS股票是什么时候拆分的？
Motley Fool Small-Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.86和3.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.86
- 开盘价
- 37.08
- 卖价
- 37.08
- 买价
- 37.38
- 最低价
- 37.08
- 最高价
- 37.08
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.60%
- 月变化
- 3.20%
- 6个月变化
- 5.07%
- 年变化
- 3.60%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%