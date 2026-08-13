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TMFS: Motley Fool Small-Cap Growth ETF

37.08 USD 0.22 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TMFS汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点37.08和高点37.08进行交易。

关注Motley Fool Small-Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TMFS股票今天的价格是多少？

Motley Fool Small-Cap Growth ETF股票今天的定价为37.08。它在37.08 - 37.08范围内交易，昨天的收盘价为36.86，交易量达到1。TMFS的实时价格图表显示了这些更新。

Motley Fool Small-Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Motley Fool Small-Cap Growth ETF目前的价值为37.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.60%和USD。实时查看图表以跟踪TMFS走势。

如何购买TMFS股票？

您可以以37.08的当前价格购买Motley Fool Small-Cap Growth ETF股票。订单通常设置在37.08或37.38附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注TMFS的实时图表更新。

如何投资TMFS股票？

投资Motley Fool Small-Cap Growth ETF需要考虑年度范围30.93 - 37.13和当前价格37.08。许多人在以37.08或37.38下订单之前，会比较3.20%和。实时查看TMFS价格图表，了解每日变化。

Motley Fool Small-Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Motley Fool Small-Cap Growth ETF的最高价格是37.13。在30.93 - 37.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Motley Fool Small-Cap Growth ETF的绩效。

Motley Fool Small-Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？

Motley Fool Small-Cap Growth ETF（TMFS）的最低价格为30.93。将其与当前的37.08和30.93 - 37.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMFS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMFS股票是什么时候拆分的？

Motley Fool Small-Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.86和3.60%中可见。

日范围
37.08 37.08
年范围
30.93 37.13
前一天收盘价
36.86
开盘价
37.08
卖价
37.08
买价
37.38
最低价
37.08
最高价
37.08
交易量
1
日变化
0.60%
月变化
3.20%
6个月变化
5.07%
年变化
3.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%