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TMFM: Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

23.23 USD 0.28 (1.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TMFM за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.19, а максимальная — 23.27.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMFM сегодня?

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) сегодня оценивается на уровне 23.23. Инструмент торгуется в пределах 23.19 - 23.27, вчерашнее закрытие составило 22.95, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMFM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Motley Fool Mid-Cap Growth ETF?

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 23.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.61% и USD. Отслеживайте движения TMFM на графике в реальном времени.

Как купить акции TMFM?

Вы можете купить акции Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) по текущей цене 23.23. Ордера обычно размещаются около 23.23 или 23.53, тогда как 3 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMFM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMFM?

Инвестирование в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 19.68 - 26.14 и текущей цены 23.23. Многие сравнивают 2.65% и 5.02% перед размещением ордеров на 23.23 или 23.53. Изучайте ежедневные изменения цены TMFM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Motley Fool Mid-Cap Growth ETF?

Самая высокая цена Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) за последний год составила 26.14. Акции заметно колебались в пределах 19.68 - 26.14, сравнение с 22.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Motley Fool Mid-Cap Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Motley Fool Mid-Cap Growth ETF?

Самая низкая цена Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) за год составила 19.68. Сравнение с текущими 23.23 и 19.68 - 26.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMFM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMFM?

В прошлом Motley Fool Mid-Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.95 и -9.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.19 23.27
Годовой диапазон
19.68 26.14
Предыдущее закрытие
22.95
Open
23.19
Bid
23.23
Ask
23.53
Low
23.19
High
23.27
Объем
3
Дневное изменение
1.22%
Месячное изменение
2.65%
6-месячное изменение
5.02%
Годовое изменение
-9.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%