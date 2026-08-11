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TMFM: Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
Курс TMFM за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.19, а максимальная — 23.27.
Следите за динамикой Motley Fool Mid-Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TMFM сегодня?
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) сегодня оценивается на уровне 23.23. Инструмент торгуется в пределах 23.19 - 23.27, вчерашнее закрытие составило 22.95, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMFM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Motley Fool Mid-Cap Growth ETF?
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 23.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.61% и USD. Отслеживайте движения TMFM на графике в реальном времени.
Как купить акции TMFM?
Вы можете купить акции Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) по текущей цене 23.23. Ордера обычно размещаются около 23.23 или 23.53, тогда как 3 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMFM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TMFM?
Инвестирование в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 19.68 - 26.14 и текущей цены 23.23. Многие сравнивают 2.65% и 5.02% перед размещением ордеров на 23.23 или 23.53. Изучайте ежедневные изменения цены TMFM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Motley Fool Mid-Cap Growth ETF?
Самая высокая цена Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) за последний год составила 26.14. Акции заметно колебались в пределах 19.68 - 26.14, сравнение с 22.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Motley Fool Mid-Cap Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Motley Fool Mid-Cap Growth ETF?
Самая низкая цена Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) за год составила 19.68. Сравнение с текущими 23.23 и 19.68 - 26.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMFM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TMFM?
В прошлом Motley Fool Mid-Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.95 и -9.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.95
- Open
- 23.19
- Bid
- 23.23
- Ask
- 23.53
- Low
- 23.19
- High
- 23.27
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 1.22%
- Месячное изменение
- 2.65%
- 6-месячное изменение
- 5.02%
- Годовое изменение
- -9.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%