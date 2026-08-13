报价部分
货币 / TMFM
回到股票

TMFM: Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

23.33 USD 0.10 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TMFM汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点23.17和高点23.40进行交易。

关注Motley Fool Mid-Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TMFM股票今天的价格是多少？

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF股票今天的定价为23.33。它在23.17 - 23.40范围内交易，昨天的收盘价为23.23，交易量达到18。TMFM的实时价格图表显示了这些更新。

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF目前的价值为23.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.22%和USD。实时查看图表以跟踪TMFM走势。

如何购买TMFM股票？

您可以以23.33的当前价格购买Motley Fool Mid-Cap Growth ETF股票。订单通常设置在23.33或23.63附近，而18和0.60%显示市场活动。立即关注TMFM的实时图表更新。

如何投资TMFM股票？

投资Motley Fool Mid-Cap Growth ETF需要考虑年度范围19.68 - 26.14和当前价格23.33。许多人在以23.33或23.63下订单之前，会比较3.09%和。实时查看TMFM价格图表，了解每日变化。

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Motley Fool Mid-Cap Growth ETF的最高价格是26.14。在19.68 - 26.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Motley Fool Mid-Cap Growth ETF的绩效。

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF（TMFM）的最低价格为19.68。将其与当前的23.33和19.68 - 26.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMFM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMFM股票是什么时候拆分的？

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.23和-9.22%中可见。

日范围
23.17 23.40
年范围
19.68 26.14
前一天收盘价
23.23
开盘价
23.19
卖价
23.33
买价
23.63
最低价
23.17
最高价
23.40
交易量
18
日变化
0.43%
月变化
3.09%
6个月变化
5.47%
年变化
-9.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%