- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TMFG: Motley Fool Global Opportunities ETF
Курс TMFG за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.98, а максимальная — 32.11.
Следите за динамикой Motley Fool Global Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TMFG сегодня?
Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) сегодня оценивается на уровне 32.02. Инструмент торгуется в пределах 31.98 - 32.11, вчерашнее закрытие составило 32.07, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMFG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Motley Fool Global Opportunities ETF?
Motley Fool Global Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 32.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.24% и USD. Отслеживайте движения TMFG на графике в реальном времени.
Как купить акции TMFG?
Вы можете купить акции Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) по текущей цене 32.02. Ордера обычно размещаются около 32.02 или 32.32, тогда как 18 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMFG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TMFG?
Инвестирование в Motley Fool Global Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 27.43 - 32.32 и текущей цены 32.02. Многие сравнивают 1.75% и 7.52% перед размещением ордеров на 32.02 или 32.32. Изучайте ежедневные изменения цены TMFG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Motley Fool Global Opportunities ETF?
Самая высокая цена Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) за последний год составила 32.32. Акции заметно колебались в пределах 27.43 - 32.32, сравнение с 32.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Motley Fool Global Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Motley Fool Global Opportunities ETF?
Самая низкая цена Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) за год составила 27.43. Сравнение с текущими 32.02 и 27.43 - 32.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMFG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TMFG?
В прошлом Motley Fool Global Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.07 и 6.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.07
- Open
- 32.04
- Bid
- 32.02
- Ask
- 32.32
- Low
- 31.98
- High
- 32.11
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 7.52%
- Годовое изменение
- 6.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%