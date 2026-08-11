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TMFG: Motley Fool Global Opportunities ETF

32.02 USD 0.05 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TMFG за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.98, а максимальная — 32.11.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMFG сегодня?

Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) сегодня оценивается на уровне 32.02. Инструмент торгуется в пределах 31.98 - 32.11, вчерашнее закрытие составило 32.07, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMFG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Motley Fool Global Opportunities ETF?

Motley Fool Global Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 32.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.24% и USD. Отслеживайте движения TMFG на графике в реальном времени.

Как купить акции TMFG?

Вы можете купить акции Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) по текущей цене 32.02. Ордера обычно размещаются около 32.02 или 32.32, тогда как 18 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMFG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMFG?

Инвестирование в Motley Fool Global Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 27.43 - 32.32 и текущей цены 32.02. Многие сравнивают 1.75% и 7.52% перед размещением ордеров на 32.02 или 32.32. Изучайте ежедневные изменения цены TMFG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Motley Fool Global Opportunities ETF?

Самая высокая цена Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) за последний год составила 32.32. Акции заметно колебались в пределах 27.43 - 32.32, сравнение с 32.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Motley Fool Global Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Motley Fool Global Opportunities ETF?

Самая низкая цена Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) за год составила 27.43. Сравнение с текущими 32.02 и 27.43 - 32.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMFG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMFG?

В прошлом Motley Fool Global Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.07 и 6.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.98 32.11
Годовой диапазон
27.43 32.32
Предыдущее закрытие
32.07
Open
32.04
Bid
32.02
Ask
32.32
Low
31.98
High
32.11
Объем
18
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
1.75%
6-месячное изменение
7.52%
Годовое изменение
6.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%