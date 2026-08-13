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TMFG: Motley Fool Global Opportunities ETF

32.09 USD 0.07 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TMFG汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点32.04和高点32.21进行交易。

关注Motley Fool Global Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TMFG股票今天的价格是多少？

Motley Fool Global Opportunities ETF股票今天的定价为32.09。它在32.04 - 32.21范围内交易，昨天的收盘价为32.02，交易量达到16。TMFG的实时价格图表显示了这些更新。

Motley Fool Global Opportunities ETF股票是否支付股息？

Motley Fool Global Opportunities ETF目前的价值为32.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.47%和USD。实时查看图表以跟踪TMFG走势。

如何购买TMFG股票？

您可以以32.09的当前价格购买Motley Fool Global Opportunities ETF股票。订单通常设置在32.09或32.39附近，而16和0.09%显示市场活动。立即关注TMFG的实时图表更新。

如何投资TMFG股票？

投资Motley Fool Global Opportunities ETF需要考虑年度范围27.43 - 32.32和当前价格32.09。许多人在以32.09或32.39下订单之前，会比较1.97%和。实时查看TMFG价格图表，了解每日变化。

Motley Fool Global Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Motley Fool Global Opportunities ETF的最高价格是32.32。在27.43 - 32.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Motley Fool Global Opportunities ETF的绩效。

Motley Fool Global Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

Motley Fool Global Opportunities ETF（TMFG）的最低价格为27.43。将其与当前的32.09和27.43 - 32.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMFG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMFG股票是什么时候拆分的？

Motley Fool Global Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.02和6.47%中可见。

日范围
32.04 32.21
年范围
27.43 32.32
前一天收盘价
32.02
开盘价
32.06
卖价
32.09
买价
32.39
最低价
32.04
最高价
32.21
交易量
16
日变化
0.22%
月变化
1.97%
6个月变化
7.76%
年变化
6.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%