TMFG: Motley Fool Global Opportunities ETF
今日TMFG汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点32.04和高点32.21进行交易。
关注Motley Fool Global Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TMFG股票今天的价格是多少？
Motley Fool Global Opportunities ETF股票今天的定价为32.09。它在32.04 - 32.21范围内交易，昨天的收盘价为32.02，交易量达到16。TMFG的实时价格图表显示了这些更新。
Motley Fool Global Opportunities ETF股票是否支付股息？
Motley Fool Global Opportunities ETF目前的价值为32.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.47%和USD。实时查看图表以跟踪TMFG走势。
如何购买TMFG股票？
您可以以32.09的当前价格购买Motley Fool Global Opportunities ETF股票。订单通常设置在32.09或32.39附近，而16和0.09%显示市场活动。立即关注TMFG的实时图表更新。
如何投资TMFG股票？
投资Motley Fool Global Opportunities ETF需要考虑年度范围27.43 - 32.32和当前价格32.09。许多人在以32.09或32.39下订单之前，会比较1.97%和。实时查看TMFG价格图表，了解每日变化。
Motley Fool Global Opportunities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Motley Fool Global Opportunities ETF的最高价格是32.32。在27.43 - 32.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Motley Fool Global Opportunities ETF的绩效。
Motley Fool Global Opportunities ETF股票的最低价格是多少？
Motley Fool Global Opportunities ETF（TMFG）的最低价格为27.43。将其与当前的32.09和27.43 - 32.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMFG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TMFG股票是什么时候拆分的？
Motley Fool Global Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.02和6.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.02
- 开盘价
- 32.06
- 卖价
- 32.09
- 买价
- 32.39
- 最低价
- 32.04
- 最高价
- 32.21
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 1.97%
- 6个月变化
- 7.76%
- 年变化
- 6.47%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%