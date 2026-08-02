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TMF: Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs
Курс TMF за сегодня изменился на -2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.64, а максимальная — 31.11.
Следите за динамикой Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TMF сегодня?
Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TMF) сегодня оценивается на уровне 30.65. Инструмент торгуется в пределах 30.64 - 31.11, вчерашнее закрытие составило 31.43, а торговый объем достиг 13122. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs?
Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs в настоящее время оценивается в 30.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.14% и USD. Отслеживайте движения TMF на графике в реальном времени.
Как купить акции TMF?
Вы можете купить акции Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TMF) по текущей цене 30.65. Ордера обычно размещаются около 30.65 или 30.95, тогда как 13122 и -1.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TMF?
Инвестирование в Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs предполагает учет годового диапазона 30.21 - 44.24 и текущей цены 30.65. Многие сравнивают -1.00% и -25.32% перед размещением ордеров на 30.65 или 30.95. Изучайте ежедневные изменения цены TMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs?
Самая высокая цена Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TMF) за последний год составила 44.24. Акции заметно колебались в пределах 30.21 - 44.24, сравнение с 31.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs?
Самая низкая цена Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TMF) за год составила 30.21. Сравнение с текущими 30.65 и 30.21 - 44.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TMF?
В прошлом Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.43 и -15.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.43
- Open
- 31.07
- Bid
- 30.65
- Ask
- 30.95
- Low
- 30.64
- High
- 31.11
- Объем
- 13.122 K
- Дневное изменение
- -2.48%
- Месячное изменение
- -1.00%
- 6-месячное изменение
- -25.32%
- Годовое изменение
- -15.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%