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TMF: Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs

30.65 USD 0.78 (2.48%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TMF за сегодня изменился на -2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.64, а максимальная — 31.11.

Следите за динамикой Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMF сегодня?

Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TMF) сегодня оценивается на уровне 30.65. Инструмент торгуется в пределах 30.64 - 31.11, вчерашнее закрытие составило 31.43, а торговый объем достиг 13122. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs?

Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs в настоящее время оценивается в 30.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -15.14% и USD. Отслеживайте движения TMF на графике в реальном времени.

Как купить акции TMF?

Вы можете купить акции Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TMF) по текущей цене 30.65. Ордера обычно размещаются около 30.65 или 30.95, тогда как 13122 и -1.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMF?

Инвестирование в Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs предполагает учет годового диапазона 30.21 - 44.24 и текущей цены 30.65. Многие сравнивают -1.00% и -25.32% перед размещением ордеров на 30.65 или 30.95. Изучайте ежедневные изменения цены TMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs?

Самая высокая цена Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TMF) за последний год составила 44.24. Акции заметно колебались в пределах 30.21 - 44.24, сравнение с 31.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs?

Самая низкая цена Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TMF) за год составила 30.21. Сравнение с текущими 30.65 и 30.21 - 44.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMF?

В прошлом Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.43 и -15.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.64 31.11
Годовой диапазон
30.21 44.24
Предыдущее закрытие
31.43
Open
31.07
Bid
30.65
Ask
30.95
Low
30.64
High
31.11
Объем
13.122 K
Дневное изменение
-2.48%
Месячное изменение
-1.00%
6-месячное изменение
-25.32%
Годовое изменение
-15.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%