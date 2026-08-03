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TMF: Direxion三倍做多20年+国债指数ETF

30.81 USD 0.16 (0.52%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TMF汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点30.73和高点31.09进行交易。

关注Direxion三倍做多20年+国债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TMF新闻

常见问题解答

TMF股票今天的价格是多少？

Direxion三倍做多20年+国债指数ETF股票今天的定价为30.81。它在30.73 - 31.09范围内交易，昨天的收盘价为30.65，交易量达到9483。TMF的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion三倍做多20年+国债指数ETF股票是否支付股息？

Direxion三倍做多20年+国债指数ETF目前的价值为30.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.70%和USD。实时查看图表以跟踪TMF走势。

如何购买TMF股票？

您可以以30.81的当前价格购买Direxion三倍做多20年+国债指数ETF股票。订单通常设置在30.81或31.11附近，而9483和-0.26%显示市场活动。立即关注TMF的实时图表更新。

如何投资TMF股票？

投资Direxion三倍做多20年+国债指数ETF需要考虑年度范围30.21 - 44.24和当前价格30.81。许多人在以30.81或31.11下订单之前，会比较-0.48%和。实时查看TMF价格图表，了解每日变化。

Direxion三倍做多20年+国债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion三倍做多20年+国债指数ETF的最高价格是44.24。在30.21 - 44.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做多20年+国债指数ETF的绩效。

Direxion三倍做多20年+国债指数ETF股票的最低价格是多少？

Direxion三倍做多20年+国债指数ETF（TMF）的最低价格为30.21。将其与当前的30.81和30.21 - 44.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMF股票是什么时候拆分的？

Direxion三倍做多20年+国债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.65和-14.70%中可见。

日范围
30.73 31.09
年范围
30.21 44.24
前一天收盘价
30.65
开盘价
30.89
卖价
30.81
买价
31.11
最低价
30.73
最高价
31.09
交易量
9.483 K
日变化
0.52%
月变化
-0.48%
6个月变化
-24.93%
年变化
-14.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%