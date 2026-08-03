TMF: Direxion三倍做多20年+国债指数ETF
今日TMF汇率已更改0.52%。当日，交易品种以低点30.73和高点31.09进行交易。
关注Direxion三倍做多20年+国债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
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常见问题解答
TMF股票今天的价格是多少？
Direxion三倍做多20年+国债指数ETF股票今天的定价为30.81。它在30.73 - 31.09范围内交易，昨天的收盘价为30.65，交易量达到9483。TMF的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion三倍做多20年+国债指数ETF股票是否支付股息？
Direxion三倍做多20年+国债指数ETF目前的价值为30.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-14.70%和USD。实时查看图表以跟踪TMF走势。
如何购买TMF股票？
您可以以30.81的当前价格购买Direxion三倍做多20年+国债指数ETF股票。订单通常设置在30.81或31.11附近，而9483和-0.26%显示市场活动。立即关注TMF的实时图表更新。
如何投资TMF股票？
投资Direxion三倍做多20年+国债指数ETF需要考虑年度范围30.21 - 44.24和当前价格30.81。许多人在以30.81或31.11下订单之前，会比较-0.48%和。实时查看TMF价格图表，了解每日变化。
Direxion三倍做多20年+国债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion三倍做多20年+国债指数ETF的最高价格是44.24。在30.21 - 44.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion三倍做多20年+国债指数ETF的绩效。
Direxion三倍做多20年+国债指数ETF股票的最低价格是多少？
Direxion三倍做多20年+国债指数ETF（TMF）的最低价格为30.21。将其与当前的30.81和30.21 - 44.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TMF股票是什么时候拆分的？
Direxion三倍做多20年+国债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.65和-14.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.65
- 开盘价
- 30.89
- 卖价
- 30.81
- 买价
- 31.11
- 最低价
- 30.73
- 最高价
- 31.09
- 交易量
- 9.483 K
- 日变化
- 0.52%
- 月变化
- -0.48%
- 6个月变化
- -24.93%
- 年变化
- -14.70%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%