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TMB: Thornburg Multi Sector Bond ETF
Курс TMB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.22, а максимальная — 25.23.
Следите за динамикой Thornburg Multi Sector Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TMB сегодня?
Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) сегодня оценивается на уровне 25.22. Инструмент торгуется в пределах 25.22 - 25.23, вчерашнее закрытие составило 25.21, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thornburg Multi Sector Bond ETF?
Thornburg Multi Sector Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.55% и USD. Отслеживайте движения TMB на графике в реальном времени.
Как купить акции TMB?
Вы можете купить акции Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) по текущей цене 25.22. Ордера обычно размещаются около 25.22 или 25.52, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TMB?
Инвестирование в Thornburg Multi Sector Bond ETF предполагает учет годового диапазона 25.11 - 25.96 и текущей цены 25.22. Многие сравнивают 0.20% и -2.17% перед размещением ордеров на 25.22 или 25.52. Изучайте ежедневные изменения цены TMB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Thornburg Multi Sector Bond ETF?
Самая высокая цена Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) за последний год составила 25.96. Акции заметно колебались в пределах 25.11 - 25.96, сравнение с 25.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thornburg Multi Sector Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Thornburg Multi Sector Bond ETF?
Самая низкая цена Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) за год составила 25.11. Сравнение с текущими 25.22 и 25.11 - 25.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TMB?
В прошлом Thornburg Multi Sector Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.21 и -2.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.21
- Open
- 25.23
- Bid
- 25.22
- Ask
- 25.52
- Low
- 25.22
- High
- 25.23
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -2.17%
- Годовое изменение
- -2.55%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%