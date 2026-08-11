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TMB: Thornburg Multi Sector Bond ETF

25.22 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TMB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.22, а максимальная — 25.23.

Следите за динамикой Thornburg Multi Sector Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMB сегодня?

Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) сегодня оценивается на уровне 25.22. Инструмент торгуется в пределах 25.22 - 25.23, вчерашнее закрытие составило 25.21, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thornburg Multi Sector Bond ETF?

Thornburg Multi Sector Bond ETF в настоящее время оценивается в 25.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.55% и USD. Отслеживайте движения TMB на графике в реальном времени.

Как купить акции TMB?

Вы можете купить акции Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) по текущей цене 25.22. Ордера обычно размещаются около 25.22 или 25.52, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMB?

Инвестирование в Thornburg Multi Sector Bond ETF предполагает учет годового диапазона 25.11 - 25.96 и текущей цены 25.22. Многие сравнивают 0.20% и -2.17% перед размещением ордеров на 25.22 или 25.52. Изучайте ежедневные изменения цены TMB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Thornburg Multi Sector Bond ETF?

Самая высокая цена Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) за последний год составила 25.96. Акции заметно колебались в пределах 25.11 - 25.96, сравнение с 25.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thornburg Multi Sector Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Thornburg Multi Sector Bond ETF?

Самая низкая цена Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) за год составила 25.11. Сравнение с текущими 25.22 и 25.11 - 25.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMB?

В прошлом Thornburg Multi Sector Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.21 и -2.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.22 25.23
Годовой диапазон
25.11 25.96
Предыдущее закрытие
25.21
Open
25.23
Bid
25.22
Ask
25.52
Low
25.22
High
25.23
Объем
2
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-2.17%
Годовое изменение
-2.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%