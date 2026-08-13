TMB: Thornburg Multi Sector Bond ETF
今日TMB汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.21和高点25.24进行交易。
关注Thornburg Multi Sector Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TMB股票今天的价格是多少？
Thornburg Multi Sector Bond ETF股票今天的定价为25.24。它在25.21 - 25.24范围内交易，昨天的收盘价为25.21，交易量达到84。TMB的实时价格图表显示了这些更新。
Thornburg Multi Sector Bond ETF股票是否支付股息？
Thornburg Multi Sector Bond ETF目前的价值为25.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.47%和USD。实时查看图表以跟踪TMB走势。
如何购买TMB股票？
您可以以25.24的当前价格购买Thornburg Multi Sector Bond ETF股票。订单通常设置在25.24或25.54附近，而84和0.04%显示市场活动。立即关注TMB的实时图表更新。
如何投资TMB股票？
投资Thornburg Multi Sector Bond ETF需要考虑年度范围25.11 - 25.96和当前价格25.24。许多人在以25.24或25.54下订单之前，会比较0.28%和。实时查看TMB价格图表，了解每日变化。
Thornburg Multi Sector Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Thornburg Multi Sector Bond ETF的最高价格是25.96。在25.11 - 25.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thornburg Multi Sector Bond ETF的绩效。
Thornburg Multi Sector Bond ETF股票的最低价格是多少？
Thornburg Multi Sector Bond ETF（TMB）的最低价格为25.11。将其与当前的25.24和25.11 - 25.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TMB股票是什么时候拆分的？
Thornburg Multi Sector Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.21和-2.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.21
- 开盘价
- 25.23
- 卖价
- 25.24
- 买价
- 25.54
- 最低价
- 25.21
- 最高价
- 25.24
- 交易量
- 84
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.28%
- 6个月变化
- -2.09%
- 年变化
- -2.47%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%