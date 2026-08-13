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TMB: Thornburg Multi Sector Bond ETF

25.24 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TMB汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.21和高点25.24进行交易。

关注Thornburg Multi Sector Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TMB股票今天的价格是多少？

Thornburg Multi Sector Bond ETF股票今天的定价为25.24。它在25.21 - 25.24范围内交易，昨天的收盘价为25.21，交易量达到84。TMB的实时价格图表显示了这些更新。

Thornburg Multi Sector Bond ETF股票是否支付股息？

Thornburg Multi Sector Bond ETF目前的价值为25.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.47%和USD。实时查看图表以跟踪TMB走势。

如何购买TMB股票？

您可以以25.24的当前价格购买Thornburg Multi Sector Bond ETF股票。订单通常设置在25.24或25.54附近，而84和0.04%显示市场活动。立即关注TMB的实时图表更新。

如何投资TMB股票？

投资Thornburg Multi Sector Bond ETF需要考虑年度范围25.11 - 25.96和当前价格25.24。许多人在以25.24或25.54下订单之前，会比较0.28%和。实时查看TMB价格图表，了解每日变化。

Thornburg Multi Sector Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Thornburg Multi Sector Bond ETF的最高价格是25.96。在25.11 - 25.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thornburg Multi Sector Bond ETF的绩效。

Thornburg Multi Sector Bond ETF股票的最低价格是多少？

Thornburg Multi Sector Bond ETF（TMB）的最低价格为25.11。将其与当前的25.24和25.11 - 25.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMB股票是什么时候拆分的？

Thornburg Multi Sector Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.21和-2.47%中可见。

日范围
25.21 25.24
年范围
25.11 25.96
前一天收盘价
25.21
开盘价
25.23
卖价
25.24
买价
25.54
最低价
25.21
最高价
25.24
交易量
84
日变化
0.12%
月变化
0.28%
6个月变化
-2.09%
年变化
-2.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%