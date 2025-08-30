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TLTW: iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy
Курс TLTW за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.23, а максимальная — 21.29.
Следите за динамикой iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TLTW сегодня?
iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy (TLTW) сегодня оценивается на уровне 21.25. Инструмент торгуется в пределах 21.23 - 21.29, вчерашнее закрытие составило 21.18, а торговый объем достиг 159. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLTW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy?
iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy в настоящее время оценивается в 21.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.56% и USD. Отслеживайте движения TLTW на графике в реальном времени.
Как купить акции TLTW?
Вы можете купить акции iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy (TLTW) по текущей цене 21.25. Ордера обычно размещаются около 21.25 или 21.55, тогда как 159 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLTW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TLTW?
Инвестирование в iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy предполагает учет годового диапазона 21.18 - 23.55 и текущей цены 21.25. Многие сравнивают -0.61% и -9.46% перед размещением ордеров на 21.25 или 21.55. Изучайте ежедневные изменения цены TLTW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy?
Самая высокая цена iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy (TLTW) за последний год составила 23.55. Акции заметно колебались в пределах 21.18 - 23.55, сравнение с 21.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy?
Самая низкая цена iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy (TLTW) за год составила 21.18. Сравнение с текущими 21.25 и 21.18 - 23.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLTW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TLTW?
В прошлом iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.18 и -8.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.18
- Open
- 21.24
- Bid
- 21.25
- Ask
- 21.55
- Low
- 21.23
- High
- 21.29
- Объем
- 159
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- -0.61%
- 6-месячное изменение
- -9.46%
- Годовое изменение
- -8.56%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%