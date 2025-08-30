КотировкиРазделы
Валюты / TLTW
Назад в Рынок акций США

TLTW: iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy

21.25 USD 0.07 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TLTW за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.23, а максимальная — 21.29.

Следите за динамикой iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TLTW

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TLTW сегодня?

iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy (TLTW) сегодня оценивается на уровне 21.25. Инструмент торгуется в пределах 21.23 - 21.29, вчерашнее закрытие составило 21.18, а торговый объем достиг 159. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLTW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy?

iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy в настоящее время оценивается в 21.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.56% и USD. Отслеживайте движения TLTW на графике в реальном времени.

Как купить акции TLTW?

Вы можете купить акции iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy (TLTW) по текущей цене 21.25. Ордера обычно размещаются около 21.25 или 21.55, тогда как 159 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLTW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TLTW?

Инвестирование в iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy предполагает учет годового диапазона 21.18 - 23.55 и текущей цены 21.25. Многие сравнивают -0.61% и -9.46% перед размещением ордеров на 21.25 или 21.55. Изучайте ежедневные изменения цены TLTW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy?

Самая высокая цена iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy (TLTW) за последний год составила 23.55. Акции заметно колебались в пределах 21.18 - 23.55, сравнение с 21.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy?

Самая низкая цена iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy (TLTW) за год составила 21.18. Сравнение с текущими 21.25 и 21.18 - 23.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLTW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TLTW?

В прошлом iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.18 и -8.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.23 21.29
Годовой диапазон
21.18 23.55
Предыдущее закрытие
21.18
Open
21.24
Bid
21.25
Ask
21.55
Low
21.23
High
21.29
Объем
159
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
-0.61%
6-месячное изменение
-9.46%
Годовое изменение
-8.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%