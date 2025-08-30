TLTW: iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy
今日TLTW汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点21.20和高点21.29进行交易。
关注iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
TLTW股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy股票今天的定价为21.22。它在21.20 - 21.29范围内交易，昨天的收盘价为21.18，交易量达到868。TLTW的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy股票是否支付股息？
iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy目前的价值为21.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.69%和USD。实时查看图表以跟踪TLTW走势。
如何购买TLTW股票？
您可以以21.22的当前价格购买iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy股票。订单通常设置在21.22或21.52附近，而868和-0.09%显示市场活动。立即关注TLTW的实时图表更新。
如何投资TLTW股票？
投资iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy需要考虑年度范围21.18 - 23.55和当前价格21.22。许多人在以21.22或21.52下订单之前，会比较-0.75%和。实时查看TLTW价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy的最高价格是23.55。在21.18 - 23.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy的绩效。
iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy（TLTW）的最低价格为21.18。将其与当前的21.22和21.18 - 23.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TLTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TLTW股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.18和-8.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.18
- 开盘价
- 21.24
- 卖价
- 21.22
- 买价
- 21.52
- 最低价
- 21.20
- 最高价
- 21.29
- 交易量
- 868
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- -0.75%
- 6个月变化
- -9.59%
- 年变化
- -8.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%