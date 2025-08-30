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TLTW: iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy

21.22 USD 0.04 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TLTW汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点21.20和高点21.29进行交易。

关注iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
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TLTW新闻

常见问题解答

TLTW股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy股票今天的定价为21.22。它在21.20 - 21.29范围内交易，昨天的收盘价为21.18，交易量达到868。TLTW的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy股票是否支付股息？

iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy目前的价值为21.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.69%和USD。实时查看图表以跟踪TLTW走势。

如何购买TLTW股票？

您可以以21.22的当前价格购买iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy股票。订单通常设置在21.22或21.52附近，而868和-0.09%显示市场活动。立即关注TLTW的实时图表更新。

如何投资TLTW股票？

投资iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy需要考虑年度范围21.18 - 23.55和当前价格21.22。许多人在以21.22或21.52下订单之前，会比较-0.75%和。实时查看TLTW价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy的最高价格是23.55。在21.18 - 23.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy的绩效。

iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy（TLTW）的最低价格为21.18。将其与当前的21.22和21.18 - 23.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TLTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TLTW股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.18和-8.69%中可见。

日范围
21.20 21.29
年范围
21.18 23.55
前一天收盘价
21.18
开盘价
21.24
卖价
21.22
买价
21.52
最低价
21.20
最高价
21.29
交易量
868
日变化
0.19%
月变化
-0.75%
6个月变化
-9.59%
年变化
-8.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%