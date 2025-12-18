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TLTD: FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde

103.94 USD 0.23 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TLTD за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.83, а максимальная — 103.94.

Следите за динамикой FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TLTD сегодня?

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde (TLTD) сегодня оценивается на уровне 103.94. Инструмент торгуется в пределах 103.83 - 103.94, вчерашнее закрытие составило 104.17, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLTD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde?

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde в настоящее время оценивается в 103.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.38% и USD. Отслеживайте движения TLTD на графике в реальном времени.

Как купить акции TLTD?

Вы можете купить акции FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde (TLTD) по текущей цене 103.94. Ордера обычно размещаются около 103.94 или 104.24, тогда как 11 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLTD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TLTD?

Инвестирование в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde предполагает учет годового диапазона 85.97 - 105.06 и текущей цены 103.94. Многие сравнивают 2.53% и 3.02% перед размещением ордеров на 103.94 или 104.24. Изучайте ежедневные изменения цены TLTD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde?

Самая высокая цена FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde (TLTD) за последний год составила 105.06. Акции заметно колебались в пределах 85.97 - 105.06, сравнение с 104.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde?

Самая низкая цена FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde (TLTD) за год составила 85.97. Сравнение с текущими 103.94 и 85.97 - 105.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLTD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TLTD?

В прошлом FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 104.17 и 20.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
103.83 103.94
Годовой диапазон
85.97 105.06
Предыдущее закрытие
104.17
Open
103.86
Bid
103.94
Ask
104.24
Low
103.83
High
103.94
Объем
11
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
2.53%
6-месячное изменение
3.02%
Годовое изменение
20.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%