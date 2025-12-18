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TLTD: FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde
Курс TLTD за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.83, а максимальная — 103.94.
Следите за динамикой FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TLTD сегодня?
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde (TLTD) сегодня оценивается на уровне 103.94. Инструмент торгуется в пределах 103.83 - 103.94, вчерашнее закрытие составило 104.17, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TLTD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde?
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde в настоящее время оценивается в 103.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.38% и USD. Отслеживайте движения TLTD на графике в реальном времени.
Как купить акции TLTD?
Вы можете купить акции FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde (TLTD) по текущей цене 103.94. Ордера обычно размещаются около 103.94 или 104.24, тогда как 11 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TLTD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TLTD?
Инвестирование в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde предполагает учет годового диапазона 85.97 - 105.06 и текущей цены 103.94. Многие сравнивают 2.53% и 3.02% перед размещением ордеров на 103.94 или 104.24. Изучайте ежедневные изменения цены TLTD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde?
Самая высокая цена FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde (TLTD) за последний год составила 105.06. Акции заметно колебались в пределах 85.97 - 105.06, сравнение с 104.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde?
Самая низкая цена FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde (TLTD) за год составила 85.97. Сравнение с текущими 103.94 и 85.97 - 105.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TLTD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TLTD?
В прошлом FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 104.17 и 20.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 104.17
- Open
- 103.86
- Bid
- 103.94
- Ask
- 104.24
- Low
- 103.83
- High
- 103.94
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 2.53%
- 6-месячное изменение
- 3.02%
- Годовое изменение
- 20.38%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%