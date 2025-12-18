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TLTD: FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde

103.92 USD 0.02 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TLTD汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点103.84和高点104.21进行交易。

关注FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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TLTD新闻

常见问题解答

TLTD股票今天的价格是多少？

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde股票今天的定价为103.92。它在103.84 - 104.21范围内交易，昨天的收盘价为103.94，交易量达到12。TLTD的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde股票是否支付股息？

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde目前的价值为103.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.36%和USD。实时查看图表以跟踪TLTD走势。

如何购买TLTD股票？

您可以以103.92的当前价格购买FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde股票。订单通常设置在103.92或104.22附近，而12和-0.23%显示市场活动。立即关注TLTD的实时图表更新。

如何投资TLTD股票？

投资FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde需要考虑年度范围85.97 - 105.06和当前价格103.92。许多人在以103.92或104.22下订单之前，会比较2.51%和。实时查看TLTD价格图表，了解每日变化。

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde的最高价格是105.06。在85.97 - 105.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde的绩效。

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde股票的最低价格是多少？

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde（TLTD）的最低价格为85.97。将其与当前的103.92和85.97 - 105.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TLTD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TLTD股票是什么时候拆分的？

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Inde历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、103.94和20.36%中可见。

日范围
103.84 104.21
年范围
85.97 105.06
前一天收盘价
103.94
开盘价
104.16
卖价
103.92
买价
104.22
最低价
103.84
最高价
104.21
交易量
12
日变化
-0.02%
月变化
2.51%
6个月变化
3.00%
年变化
20.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%