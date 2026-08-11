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TJUN: FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June
Курс TJUN за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.56, а максимальная — 22.56.
Следите за динамикой FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TJUN сегодня?
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) сегодня оценивается на уровне 22.56. Инструмент торгуется в пределах 22.56 - 22.56, вчерашнее закрытие составило 22.58, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TJUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June?
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 22.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.20% и USD. Отслеживайте движения TJUN на графике в реальном времени.
Как купить акции TJUN?
Вы можете купить акции FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) по текущей цене 22.56. Ордера обычно размещаются около 22.56 или 22.86, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TJUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TJUN?
Инвестирование в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 21.05 - 23.78 и текущей цены 22.56. Многие сравнивают 1.44% и 0.16% перед размещением ордеров на 22.56 или 22.86. Изучайте ежедневные изменения цены TJUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June?
Самая высокая цена FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) за последний год составила 23.78. Акции заметно колебались в пределах 21.05 - 23.78, сравнение с 22.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June?
Самая низкая цена FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) за год составила 21.05. Сравнение с текущими 22.56 и 21.05 - 23.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TJUN?
В прошлом FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.58 и 7.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.58
- Open
- 22.56
- Bid
- 22.56
- Ask
- 22.86
- Low
- 22.56
- High
- 22.56
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- 0.16%
- Годовое изменение
- 7.20%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%