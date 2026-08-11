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TJUN: FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

22.56 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TJUN за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.56, а максимальная — 22.56.

Следите за динамикой FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TJUN сегодня?

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) сегодня оценивается на уровне 22.56. Инструмент торгуется в пределах 22.56 - 22.56, вчерашнее закрытие составило 22.58, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TJUN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June?

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 22.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.20% и USD. Отслеживайте движения TJUN на графике в реальном времени.

Как купить акции TJUN?

Вы можете купить акции FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) по текущей цене 22.56. Ордера обычно размещаются около 22.56 или 22.86, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TJUN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TJUN?

Инвестирование в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 21.05 - 23.78 и текущей цены 22.56. Многие сравнивают 1.44% и 0.16% перед размещением ордеров на 22.56 или 22.86. Изучайте ежедневные изменения цены TJUN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June?

Самая высокая цена FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) за последний год составила 23.78. Акции заметно колебались в пределах 21.05 - 23.78, сравнение с 22.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June?

Самая низкая цена FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) за год составила 21.05. Сравнение с текущими 22.56 и 21.05 - 23.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TJUN?

В прошлом FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.58 и 7.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.56 22.56
Годовой диапазон
21.05 23.78
Предыдущее закрытие
22.58
Open
22.56
Bid
22.56
Ask
22.86
Low
22.56
High
22.56
Объем
1
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
1.44%
6-месячное изменение
0.16%
Годовое изменение
7.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%