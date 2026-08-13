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TJUN: FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

22.62 USD 0.06 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TJUN汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点22.62和高点22.62进行交易。

关注FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TJUN股票今天的价格是多少？

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June股票今天的定价为22.62。它在22.62 - 22.62范围内交易，昨天的收盘价为22.56，交易量达到4。TJUN的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June股票是否支付股息？

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June目前的价值为22.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.48%和USD。实时查看图表以跟踪TJUN走势。

如何购买TJUN股票？

您可以以22.62的当前价格购买FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June股票。订单通常设置在22.62或22.92附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注TJUN的实时图表更新。

如何投资TJUN股票？

投资FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June需要考虑年度范围21.05 - 23.78和当前价格22.62。许多人在以22.62或22.92下订单之前，会比较1.71%和。实时查看TJUN价格图表，了解每日变化。

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June的最高价格是23.78。在21.05 - 23.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June的绩效。

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June（TJUN）的最低价格为21.05。将其与当前的22.62和21.05 - 23.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TJUN股票是什么时候拆分的？

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.56和7.48%中可见。

日范围
22.62 22.62
年范围
21.05 23.78
前一天收盘价
22.56
开盘价
22.62
卖价
22.62
买价
22.92
最低价
22.62
最高价
22.62
交易量
4
日变化
0.27%
月变化
1.71%
6个月变化
0.42%
年变化
7.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%