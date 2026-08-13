TJUN: FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June
今日TJUN汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点22.62和高点22.62进行交易。
关注FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TJUN股票今天的价格是多少？
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June股票今天的定价为22.62。它在22.62 - 22.62范围内交易，昨天的收盘价为22.56，交易量达到4。TJUN的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June股票是否支付股息？
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June目前的价值为22.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.48%和USD。实时查看图表以跟踪TJUN走势。
如何购买TJUN股票？
您可以以22.62的当前价格购买FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June股票。订单通常设置在22.62或22.92附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注TJUN的实时图表更新。
如何投资TJUN股票？
投资FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June需要考虑年度范围21.05 - 23.78和当前价格22.62。许多人在以22.62或22.92下订单之前，会比较1.71%和。实时查看TJUN价格图表，了解每日变化。
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June的最高价格是23.78。在21.05 - 23.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June的绩效。
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June（TJUN）的最低价格为21.05。将其与当前的22.62和21.05 - 23.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TJUN股票是什么时候拆分的？
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.56和7.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.56
- 开盘价
- 22.62
- 卖价
- 22.62
- 买价
- 22.92
- 最低价
- 22.62
- 最高价
- 22.62
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 1.71%
- 6个月变化
- 0.42%
- 年变化
- 7.48%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%