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TJAN: Innovator Equity Defined Protec
Курс TJAN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.40, а максимальная — 28.40.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protec. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TJAN сегодня?
Innovator Equity Defined Protec (TJAN) сегодня оценивается на уровне 28.40. Инструмент торгуется в пределах 28.40 - 28.40, вчерашнее закрытие составило 28.40, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protec?
Innovator Equity Defined Protec в настоящее время оценивается в 28.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.65% и USD. Отслеживайте движения TJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции TJAN?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protec (TJAN) по текущей цене 28.40. Ордера обычно размещаются около 28.40 или 28.70, тогда как 18 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TJAN?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protec предполагает учет годового диапазона 26.86 - 28.42 и текущей цены 28.40. Многие сравнивают 0.21% и 3.57% перед размещением ордеров на 28.40 или 28.70. Изучайте ежедневные изменения цены TJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protec?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protec (TJAN) за последний год составила 28.42. Акции заметно колебались в пределах 26.86 - 28.42, сравнение с 28.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protec на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protec?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protec (TJAN) за год составила 26.86. Сравнение с текущими 28.40 и 26.86 - 28.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TJAN?
В прошлом Innovator Equity Defined Protec проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.40 и 3.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.40
- Open
- 28.40
- Bid
- 28.40
- Ask
- 28.70
- Low
- 28.40
- High
- 28.40
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.21%
- 6-месячное изменение
- 3.57%
- Годовое изменение
- 3.65%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%