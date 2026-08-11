КотировкиРазделы
Валюты / TJAN
Назад в Рынок акций США

TJAN: Innovator Equity Defined Protec

28.40 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TJAN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.40, а максимальная — 28.40.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protec. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TJAN сегодня?

Innovator Equity Defined Protec (TJAN) сегодня оценивается на уровне 28.40. Инструмент торгуется в пределах 28.40 - 28.40, вчерашнее закрытие составило 28.40, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TJAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protec?

Innovator Equity Defined Protec в настоящее время оценивается в 28.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.65% и USD. Отслеживайте движения TJAN на графике в реальном времени.

Как купить акции TJAN?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protec (TJAN) по текущей цене 28.40. Ордера обычно размещаются около 28.40 или 28.70, тогда как 18 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TJAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TJAN?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protec предполагает учет годового диапазона 26.86 - 28.42 и текущей цены 28.40. Многие сравнивают 0.21% и 3.57% перед размещением ордеров на 28.40 или 28.70. Изучайте ежедневные изменения цены TJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protec?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protec (TJAN) за последний год составила 28.42. Акции заметно колебались в пределах 26.86 - 28.42, сравнение с 28.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protec на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protec?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protec (TJAN) за год составила 26.86. Сравнение с текущими 28.40 и 26.86 - 28.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TJAN?

В прошлом Innovator Equity Defined Protec проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.40 и 3.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.40 28.40
Годовой диапазон
26.86 28.42
Предыдущее закрытие
28.40
Open
28.40
Bid
28.40
Ask
28.70
Low
28.40
High
28.40
Объем
18
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.21%
6-месячное изменение
3.57%
Годовое изменение
3.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%