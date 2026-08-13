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TJAN: Innovator Equity Defined Protec

28.40 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TJAN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点28.40和高点28.40进行交易。

关注Innovator Equity Defined Protec动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TJAN股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Defined Protec股票今天的定价为28.40。它在28.40 - 28.40范围内交易，昨天的收盘价为28.40，交易量达到18。TJAN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protec股票是否支付股息？

Innovator Equity Defined Protec目前的价值为28.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.65%和USD。实时查看图表以跟踪TJAN走势。

如何购买TJAN股票？

您可以以28.40的当前价格购买Innovator Equity Defined Protec股票。订单通常设置在28.40或28.70附近，而18和0.00%显示市场活动。立即关注TJAN的实时图表更新。

如何投资TJAN股票？

投资Innovator Equity Defined Protec需要考虑年度范围26.86 - 28.42和当前价格28.40。许多人在以28.40或28.70下订单之前，会比较0.21%和。实时查看TJAN价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protec股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Defined Protec的最高价格是28.42。在26.86 - 28.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protec的绩效。

Innovator Equity Defined Protec股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Defined Protec（TJAN）的最低价格为26.86。将其与当前的28.40和26.86 - 28.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TJAN股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Defined Protec历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.40和3.65%中可见。

日范围
28.40 28.40
年范围
26.86 28.42
前一天收盘价
28.40
开盘价
28.40
卖价
28.40
买价
28.70
最低价
28.40
最高价
28.40
交易量
18
日变化
0.00%
月变化
0.21%
6个月变化
3.57%
年变化
3.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%