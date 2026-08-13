TJAN: Innovator Equity Defined Protec
今日TJAN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点28.40和高点28.40进行交易。
关注Innovator Equity Defined Protec动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
TJAN股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Defined Protec股票今天的定价为28.40。它在28.40 - 28.40范围内交易，昨天的收盘价为28.40，交易量达到18。TJAN的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Defined Protec股票是否支付股息？
Innovator Equity Defined Protec目前的价值为28.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.65%和USD。实时查看图表以跟踪TJAN走势。
如何购买TJAN股票？
您可以以28.40的当前价格购买Innovator Equity Defined Protec股票。订单通常设置在28.40或28.70附近，而18和0.00%显示市场活动。立即关注TJAN的实时图表更新。
如何投资TJAN股票？
投资Innovator Equity Defined Protec需要考虑年度范围26.86 - 28.42和当前价格28.40。许多人在以28.40或28.70下订单之前，会比较0.21%和。实时查看TJAN价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Defined Protec股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Defined Protec的最高价格是28.42。在26.86 - 28.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protec的绩效。
Innovator Equity Defined Protec股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Defined Protec（TJAN）的最低价格为26.86。将其与当前的28.40和26.86 - 28.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TJAN股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Defined Protec历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.40和3.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.40
- 开盘价
- 28.40
- 卖价
- 28.40
- 买价
- 28.70
- 最低价
- 28.40
- 最高价
- 28.40
- 交易量
- 18
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.21%
- 6个月变化
- 3.57%
- 年变化
- 3.65%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%