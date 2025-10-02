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TIPZ: PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

51.03 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TIPZ за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.98, а максимальная — 51.05.

Следите за динамикой PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TIPZ сегодня?

PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (TIPZ) сегодня оценивается на уровне 51.03. Инструмент торгуется в пределах 50.98 - 51.05, вчерашнее закрытие составило 51.06, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TIPZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?

PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 51.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.35% и USD. Отслеживайте движения TIPZ на графике в реальном времени.

Как купить акции TIPZ?

Вы можете купить акции PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (TIPZ) по текущей цене 51.03. Ордера обычно размещаются около 51.03 или 51.33, тогда как 12 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TIPZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TIPZ?

Инвестирование в PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 50.96 - 54.16 и текущей цены 51.03. Многие сравнивают 0.06% и -5.01% перед размещением ордеров на 51.03 или 51.33. Изучайте ежедневные изменения цены TIPZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?

Самая высокая цена PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (TIPZ) за последний год составила 54.16. Акции заметно колебались в пределах 50.96 - 54.16, сравнение с 51.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?

Самая низкая цена PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (TIPZ) за год составила 50.96. Сравнение с текущими 51.03 и 50.96 - 54.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TIPZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TIPZ?

В прошлом PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.06 и -4.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.98 51.05
Годовой диапазон
50.96 54.16
Предыдущее закрытие
51.06
Open
51.00
Bid
51.03
Ask
51.33
Low
50.98
High
51.05
Объем
12
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
0.06%
6-месячное изменение
-5.01%
Годовое изменение
-4.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%