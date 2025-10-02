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TIPZ: PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
Курс TIPZ за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.98, а максимальная — 51.05.
Следите за динамикой PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TIPZ сегодня?
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (TIPZ) сегодня оценивается на уровне 51.03. Инструмент торгуется в пределах 50.98 - 51.05, вчерашнее закрытие составило 51.06, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TIPZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 51.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.35% и USD. Отслеживайте движения TIPZ на графике в реальном времени.
Как купить акции TIPZ?
Вы можете купить акции PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (TIPZ) по текущей цене 51.03. Ордера обычно размещаются около 51.03 или 51.33, тогда как 12 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TIPZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TIPZ?
Инвестирование в PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 50.96 - 54.16 и текущей цены 51.03. Многие сравнивают 0.06% и -5.01% перед размещением ордеров на 51.03 или 51.33. Изучайте ежедневные изменения цены TIPZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?
Самая высокая цена PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (TIPZ) за последний год составила 54.16. Акции заметно колебались в пределах 50.96 - 54.16, сравнение с 51.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund?
Самая низкая цена PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (TIPZ) за год составила 50.96. Сравнение с текущими 51.03 и 50.96 - 54.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TIPZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TIPZ?
В прошлом PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.06 и -4.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.06
- Open
- 51.00
- Bid
- 51.03
- Ask
- 51.33
- Low
- 50.98
- High
- 51.05
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- -5.01%
- Годовое изменение
- -4.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%