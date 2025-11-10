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TIPZ: PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

50.97 USD 0.06 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TIPZ汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点50.97和高点51.01进行交易。

关注PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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TIPZ新闻

常见问题解答

TIPZ股票今天的价格是多少？

PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票今天的定价为50.97。它在50.97 - 51.01范围内交易，昨天的收盘价为51.03，交易量达到6。TIPZ的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票是否支付股息？

PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund目前的价值为50.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.46%和USD。实时查看图表以跟踪TIPZ走势。

如何购买TIPZ股票？

您可以以50.97的当前价格购买PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票。订单通常设置在50.97或51.27附近，而6和-0.08%显示市场活动。立即关注TIPZ的实时图表更新。

如何投资TIPZ股票？

投资PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund需要考虑年度范围50.96 - 54.16和当前价格50.97。许多人在以50.97或51.27下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看TIPZ价格图表，了解每日变化。

PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund的最高价格是54.16。在50.96 - 54.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund的绩效。

PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？

PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund（TIPZ）的最低价格为50.96。将其与当前的50.97和50.96 - 54.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TIPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TIPZ股票是什么时候拆分的？

PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.03和-4.46%中可见。

日范围
50.97 51.01
年范围
50.96 54.16
前一天收盘价
51.03
开盘价
51.01
卖价
50.97
买价
51.27
最低价
50.97
最高价
51.01
交易量
6
日变化
-0.12%
月变化
-0.06%
6个月变化
-5.12%
年变化
-4.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%