TIPZ: PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
今日TIPZ汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点50.97和高点51.01进行交易。
关注PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
TIPZ股票今天的价格是多少？
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票今天的定价为50.97。它在50.97 - 51.01范围内交易，昨天的收盘价为51.03，交易量达到6。TIPZ的实时价格图表显示了这些更新。
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票是否支付股息？
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund目前的价值为50.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.46%和USD。实时查看图表以跟踪TIPZ走势。
如何购买TIPZ股票？
您可以以50.97的当前价格购买PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票。订单通常设置在50.97或51.27附近，而6和-0.08%显示市场活动。立即关注TIPZ的实时图表更新。
如何投资TIPZ股票？
投资PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund需要考虑年度范围50.96 - 54.16和当前价格50.97。许多人在以50.97或51.27下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看TIPZ价格图表，了解每日变化。
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund的最高价格是54.16。在50.96 - 54.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund的绩效。
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund（TIPZ）的最低价格为50.96。将其与当前的50.97和50.96 - 54.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TIPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TIPZ股票是什么时候拆分的？
PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.03和-4.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.03
- 开盘价
- 51.01
- 卖价
- 50.97
- 买价
- 51.27
- 最低价
- 50.97
- 最高价
- 51.01
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- -0.06%
- 6个月变化
- -5.12%
- 年变化
- -4.46%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%