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TIPB: Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

98.43 USD 0.59 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TIPB за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.43, а максимальная — 98.46.

Следите за динамикой Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TIPB сегодня?

Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) сегодня оценивается на уровне 98.43. Инструмент торгуется в пределах 98.43 - 98.46, вчерашнее закрытие составило 99.02, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TIPB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF?

Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF в настоящее время оценивается в 98.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.05% и USD. Отслеживайте движения TIPB на графике в реальном времени.

Как купить акции TIPB?

Вы можете купить акции Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) по текущей цене 98.43. Ордера обычно размещаются около 98.43 или 98.73, тогда как 3 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TIPB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TIPB?

Инвестирование в Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 98.43 - 101.53 и текущей цены 98.43. Многие сравнивают -0.01% и -1.76% перед размещением ордеров на 98.43 или 98.73. Изучайте ежедневные изменения цены TIPB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF?

Самая высокая цена Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) за последний год составила 101.53. Акции заметно колебались в пределах 98.43 - 101.53, сравнение с 99.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF?

Самая низкая цена Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) за год составила 98.43. Сравнение с текущими 98.43 и 98.43 - 101.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TIPB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TIPB?

В прошлом Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.02 и -2.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
98.43 98.46
Годовой диапазон
98.43 101.53
Предыдущее закрытие
99.02
Open
98.44
Bid
98.43
Ask
98.73
Low
98.43
High
98.46
Объем
3
Дневное изменение
-0.60%
Месячное изменение
-0.01%
6-месячное изменение
-1.76%
Годовое изменение
-2.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%