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TIPB: Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

98.43 USD 0.59 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TIPB汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点98.43和高点98.46进行交易。

关注Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TIPB股票今天的价格是多少？

Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票今天的定价为98.43。它在98.43 - 98.46范围内交易，昨天的收盘价为99.02，交易量达到3。TIPB的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票是否支付股息？

Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF目前的价值为98.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.05%和USD。实时查看图表以跟踪TIPB走势。

如何购买TIPB股票？

您可以以98.43的当前价格购买Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票。订单通常设置在98.43或98.73附近，而3和-0.01%显示市场活动。立即关注TIPB的实时图表更新。

如何投资TIPB股票？

投资Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF需要考虑年度范围98.43 - 101.53和当前价格98.43。许多人在以98.43或98.73下订单之前，会比较-0.01%和。实时查看TIPB价格图表，了解每日变化。

Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF的最高价格是101.53。在98.43 - 101.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF的绩效。

Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF股票的最低价格是多少？

Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF（TIPB）的最低价格为98.43。将其与当前的98.43和98.43 - 101.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TIPB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TIPB股票是什么时候拆分的？

Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.02和-2.05%中可见。

日范围
98.43 98.46
年范围
98.43 101.53
前一天收盘价
99.02
开盘价
98.44
卖价
98.43
买价
98.73
最低价
98.43
最高价
98.46
交易量
3
日变化
-0.60%
月变化
-0.01%
6个月变化
-1.76%
年变化
-2.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%