КотировкиРазделы
Валюты / TII
Назад в Рынок акций США

TII: Titan Mining Corporation

2.43 USD 0.03 (1.25%)
Сектор: Сырье Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TII за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.36, а максимальная — 2.43.

Следите за динамикой Titan Mining Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TII сегодня?

Titan Mining Corporation (TII) сегодня оценивается на уровне 2.43. Инструмент торгуется в пределах 2.36 - 2.43, вчерашнее закрытие составило 2.40, а торговый объем достиг 226. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TII в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Titan Mining Corporation?

Titan Mining Corporation в настоящее время оценивается в 2.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.02% и USD. Отслеживайте движения TII на графике в реальном времени.

Как купить акции TII?

Вы можете купить акции Titan Mining Corporation (TII) по текущей цене 2.43. Ордера обычно размещаются около 2.43 или 2.73, тогда как 226 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TII на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TII?

Инвестирование в Titan Mining Corporation предполагает учет годового диапазона 1.81 - 5.65 и текущей цены 2.43. Многие сравнивают 21.50% и -43.49% перед размещением ордеров на 2.43 или 2.73. Изучайте ежедневные изменения цены TII на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Titan Mining Corporation?

Самая высокая цена Titan Mining Corporation (TII) за последний год составила 5.65. Акции заметно колебались в пределах 1.81 - 5.65, сравнение с 2.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Titan Mining Corporation на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Titan Mining Corporation?

Самая низкая цена Titan Mining Corporation (TII) за год составила 1.81. Сравнение с текущими 2.43 и 1.81 - 5.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TII во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TII?

В прошлом Titan Mining Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.40 и -2.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.36 2.43
Годовой диапазон
1.81 5.65
Предыдущее закрытие
2.40
Open
2.42
Bid
2.43
Ask
2.73
Low
2.36
High
2.43
Объем
226
Дневное изменение
1.25%
Месячное изменение
21.50%
6-месячное изменение
-43.49%
Годовое изменение
-2.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%