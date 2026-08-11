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TII: Titan Mining Corporation
Курс TII за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.36, а максимальная — 2.43.
Следите за динамикой Titan Mining Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TII сегодня?
Titan Mining Corporation (TII) сегодня оценивается на уровне 2.43. Инструмент торгуется в пределах 2.36 - 2.43, вчерашнее закрытие составило 2.40, а торговый объем достиг 226. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TII в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Titan Mining Corporation?
Titan Mining Corporation в настоящее время оценивается в 2.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.02% и USD. Отслеживайте движения TII на графике в реальном времени.
Как купить акции TII?
Вы можете купить акции Titan Mining Corporation (TII) по текущей цене 2.43. Ордера обычно размещаются около 2.43 или 2.73, тогда как 226 и 0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TII на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TII?
Инвестирование в Titan Mining Corporation предполагает учет годового диапазона 1.81 - 5.65 и текущей цены 2.43. Многие сравнивают 21.50% и -43.49% перед размещением ордеров на 2.43 или 2.73. Изучайте ежедневные изменения цены TII на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Titan Mining Corporation?
Самая высокая цена Titan Mining Corporation (TII) за последний год составила 5.65. Акции заметно колебались в пределах 1.81 - 5.65, сравнение с 2.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Titan Mining Corporation на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Titan Mining Corporation?
Самая низкая цена Titan Mining Corporation (TII) за год составила 1.81. Сравнение с текущими 2.43 и 1.81 - 5.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TII во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TII?
В прошлом Titan Mining Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.40 и -2.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.40
- Open
- 2.42
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Low
- 2.36
- High
- 2.43
- Объем
- 226
- Дневное изменение
- 1.25%
- Месячное изменение
- 21.50%
- 6-месячное изменение
- -43.49%
- Годовое изменение
- -2.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%