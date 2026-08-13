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TII: Titan Mining Corporation

2.40 USD 0.03 (1.23%)
版块: 基础材料 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TII汇率已更改-1.23%。当日，交易品种以低点2.37和高点2.44进行交易。

关注Titan Mining Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TII股票今天的价格是多少？

Titan Mining Corporation股票今天的定价为2.40。它在2.37 - 2.44范围内交易，昨天的收盘价为2.43，交易量达到258。TII的实时价格图表显示了这些更新。

Titan Mining Corporation股票是否支付股息？

Titan Mining Corporation目前的价值为2.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.23%和USD。实时查看图表以跟踪TII走势。

如何购买TII股票？

您可以以2.40的当前价格购买Titan Mining Corporation股票。订单通常设置在2.40或2.70附近，而258和0.42%显示市场活动。立即关注TII的实时图表更新。

如何投资TII股票？

投资Titan Mining Corporation需要考虑年度范围1.81 - 5.65和当前价格2.40。许多人在以2.40或2.70下订单之前，会比较20.00%和。实时查看TII价格图表，了解每日变化。

Titan Mining Corporation股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Titan Mining Corporation的最高价格是5.65。在1.81 - 5.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Titan Mining Corporation的绩效。

Titan Mining Corporation股票的最低价格是多少？

Titan Mining Corporation（TII）的最低价格为1.81。将其与当前的2.40和1.81 - 5.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TII在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TII股票是什么时候拆分的？

Titan Mining Corporation历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.43和-3.23%中可见。

日范围
2.37 2.44
年范围
1.81 5.65
前一天收盘价
2.43
开盘价
2.39
卖价
2.40
买价
2.70
最低价
2.37
最高价
2.44
交易量
258
日变化
-1.23%
月变化
20.00%
6个月变化
-44.19%
年变化
-3.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%