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THQ: abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Intere

19.48 USD 0.26 (1.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс THQ за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.17, а максимальная — 19.49.

Следите за динамикой abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Intere. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций THQ сегодня?

abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Intere (THQ) сегодня оценивается на уровне 19.48. Инструмент торгуется в пределах 19.17 - 19.49, вчерашнее закрытие составило 19.22, а торговый объем достиг 262. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Intere?

abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Intere в настоящее время оценивается в 19.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.99% и USD. Отслеживайте движения THQ на графике в реальном времени.

Как купить акции THQ?

Вы можете купить акции abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Intere (THQ) по текущей цене 19.48. Ордера обычно размещаются около 19.48 или 19.78, тогда как 262 и 1.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции THQ?

Инвестирование в abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Intere предполагает учет годового диапазона 16.28 - 20.39 и текущей цены 19.48. Многие сравнивают 3.56% и 1.35% перед размещением ордеров на 19.48 или 19.78. Изучайте ежедневные изменения цены THQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Intere?

Самая высокая цена abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Intere (THQ) за последний год составила 20.39. Акции заметно колебались в пределах 16.28 - 20.39, сравнение с 19.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Intere на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Intere?

Самая низкая цена abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Intere (THQ) за год составила 16.28. Сравнение с текущими 19.48 и 16.28 - 20.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций THQ?

В прошлом abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Intere проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.22 и 14.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.17 19.49
Годовой диапазон
16.28 20.39
Предыдущее закрытие
19.22
Open
19.17
Bid
19.48
Ask
19.78
Low
19.17
High
19.49
Объем
262
Дневное изменение
1.35%
Месячное изменение
3.56%
6-месячное изменение
1.35%
Годовое изменение
14.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%