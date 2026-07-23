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THNQ: ROBO Global Artificial Intelligence ETF

91.21 USD 0.62 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс THNQ за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.44, а максимальная — 91.51.

Следите за динамикой ROBO Global Artificial Intelligence ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций THNQ сегодня?

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) сегодня оценивается на уровне 91.21. Инструмент торгуется в пределах 90.44 - 91.51, вчерашнее закрытие составило 90.59, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THNQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ROBO Global Artificial Intelligence ETF?

ROBO Global Artificial Intelligence ETF в настоящее время оценивается в 91.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.50% и USD. Отслеживайте движения THNQ на графике в реальном времени.

Как купить акции THNQ?

Вы можете купить акции ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) по текущей цене 91.21. Ордера обычно размещаются около 91.21 или 91.51, тогда как 28 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THNQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции THNQ?

Инвестирование в ROBO Global Artificial Intelligence ETF предполагает учет годового диапазона 55.58 - 93.58 и текущей цены 91.21. Многие сравнивают 7.14% и 46.83% перед размещением ордеров на 91.21 или 91.51. Изучайте ежедневные изменения цены THNQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ROBO Global Artificial Intelligence ETF?

Самая высокая цена ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) за последний год составила 93.58. Акции заметно колебались в пределах 55.58 - 93.58, сравнение с 90.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ROBO Global Artificial Intelligence ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ROBO Global Artificial Intelligence ETF?

Самая низкая цена ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) за год составила 55.58. Сравнение с текущими 91.21 и 55.58 - 93.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THNQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций THNQ?

В прошлом ROBO Global Artificial Intelligence ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 90.59 и 57.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
90.44 91.51
Годовой диапазон
55.58 93.58
Предыдущее закрытие
90.59
Open
90.80
Bid
91.21
Ask
91.51
Low
90.44
High
91.51
Объем
28
Дневное изменение
0.68%
Месячное изменение
7.14%
6-месячное изменение
46.83%
Годовое изменение
57.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%