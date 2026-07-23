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THNQ: ROBO Global Artificial Intelligence ETF
Курс THNQ за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.44, а максимальная — 91.51.
Следите за динамикой ROBO Global Artificial Intelligence ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций THNQ сегодня?
ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) сегодня оценивается на уровне 91.21. Инструмент торгуется в пределах 90.44 - 91.51, вчерашнее закрытие составило 90.59, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике THNQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ROBO Global Artificial Intelligence ETF?
ROBO Global Artificial Intelligence ETF в настоящее время оценивается в 91.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.50% и USD. Отслеживайте движения THNQ на графике в реальном времени.
Как купить акции THNQ?
Вы можете купить акции ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) по текущей цене 91.21. Ордера обычно размещаются около 91.21 или 91.51, тогда как 28 и 0.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения THNQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции THNQ?
Инвестирование в ROBO Global Artificial Intelligence ETF предполагает учет годового диапазона 55.58 - 93.58 и текущей цены 91.21. Многие сравнивают 7.14% и 46.83% перед размещением ордеров на 91.21 или 91.51. Изучайте ежедневные изменения цены THNQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ROBO Global Artificial Intelligence ETF?
Самая высокая цена ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) за последний год составила 93.58. Акции заметно колебались в пределах 55.58 - 93.58, сравнение с 90.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ROBO Global Artificial Intelligence ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ROBO Global Artificial Intelligence ETF?
Самая низкая цена ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) за год составила 55.58. Сравнение с текущими 91.21 и 55.58 - 93.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения THNQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций THNQ?
В прошлом ROBO Global Artificial Intelligence ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 90.59 и 57.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 90.59
- Open
- 90.80
- Bid
- 91.21
- Ask
- 91.51
- Low
- 90.44
- High
- 91.51
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 7.14%
- 6-месячное изменение
- 46.83%
- Годовое изменение
- 57.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%