THNQ: ROBO Global Artificial Intelligence ETF
今日THNQ汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点90.46和高点91.53进行交易。
关注ROBO Global Artificial Intelligence ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
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常见问题解答
THNQ股票今天的价格是多少？
ROBO Global Artificial Intelligence ETF股票今天的定价为91.30。它在90.46 - 91.53范围内交易，昨天的收盘价为91.21，交易量达到21。THNQ的实时价格图表显示了这些更新。
ROBO Global Artificial Intelligence ETF股票是否支付股息？
ROBO Global Artificial Intelligence ETF目前的价值为91.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注57.66%和USD。实时查看图表以跟踪THNQ走势。
如何购买THNQ股票？
您可以以91.30的当前价格购买ROBO Global Artificial Intelligence ETF股票。订单通常设置在91.30或91.60附近，而21和0.46%显示市场活动。立即关注THNQ的实时图表更新。
如何投资THNQ股票？
投资ROBO Global Artificial Intelligence ETF需要考虑年度范围55.58 - 93.58和当前价格91.30。许多人在以91.30或91.60下订单之前，会比较7.25%和。实时查看THNQ价格图表，了解每日变化。
ROBO Global Artificial Intelligence ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ROBO Global Artificial Intelligence ETF的最高价格是93.58。在55.58 - 93.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ROBO Global Artificial Intelligence ETF的绩效。
ROBO Global Artificial Intelligence ETF股票的最低价格是多少？
ROBO Global Artificial Intelligence ETF（THNQ）的最低价格为55.58。将其与当前的91.30和55.58 - 93.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THNQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
THNQ股票是什么时候拆分的？
ROBO Global Artificial Intelligence ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.21和57.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 91.21
- 开盘价
- 90.88
- 卖价
- 91.30
- 买价
- 91.60
- 最低价
- 90.46
- 最高价
- 91.53
- 交易量
- 21
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 7.25%
- 6个月变化
- 46.97%
- 年变化
- 57.66%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%