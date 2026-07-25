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THNQ: ROBO Global Artificial Intelligence ETF

91.30 USD 0.09 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日THNQ汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点90.46和高点91.53进行交易。

关注ROBO Global Artificial Intelligence ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

THNQ新闻

常见问题解答

THNQ股票今天的价格是多少？

ROBO Global Artificial Intelligence ETF股票今天的定价为91.30。它在90.46 - 91.53范围内交易，昨天的收盘价为91.21，交易量达到21。THNQ的实时价格图表显示了这些更新。

ROBO Global Artificial Intelligence ETF股票是否支付股息？

ROBO Global Artificial Intelligence ETF目前的价值为91.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注57.66%和USD。实时查看图表以跟踪THNQ走势。

如何购买THNQ股票？

您可以以91.30的当前价格购买ROBO Global Artificial Intelligence ETF股票。订单通常设置在91.30或91.60附近，而21和0.46%显示市场活动。立即关注THNQ的实时图表更新。

如何投资THNQ股票？

投资ROBO Global Artificial Intelligence ETF需要考虑年度范围55.58 - 93.58和当前价格91.30。许多人在以91.30或91.60下订单之前，会比较7.25%和。实时查看THNQ价格图表，了解每日变化。

ROBO Global Artificial Intelligence ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ROBO Global Artificial Intelligence ETF的最高价格是93.58。在55.58 - 93.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ROBO Global Artificial Intelligence ETF的绩效。

ROBO Global Artificial Intelligence ETF股票的最低价格是多少？

ROBO Global Artificial Intelligence ETF（THNQ）的最低价格为55.58。将其与当前的91.30和55.58 - 93.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看THNQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

THNQ股票是什么时候拆分的？

ROBO Global Artificial Intelligence ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.21和57.66%中可见。

日范围
90.46 91.53
年范围
55.58 93.58
前一天收盘价
91.21
开盘价
90.88
卖价
91.30
买价
91.60
最低价
90.46
最高价
91.53
交易量
21
日变化
0.10%
月变化
7.25%
6个月变化
46.97%
年变化
57.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%