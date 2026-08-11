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TFPN: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake
Курс TFPN за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.94, а максимальная — 30.75.
Следите за динамикой Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TFPN сегодня?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake (TFPN) сегодня оценивается на уровне 29.94. Инструмент торгуется в пределах 29.94 - 30.75, вчерашнее закрытие составило 29.85, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFPN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake?
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake в настоящее время оценивается в 29.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.89% и USD. Отслеживайте движения TFPN на графике в реальном времени.
Как купить акции TFPN?
Вы можете купить акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake (TFPN) по текущей цене 29.94. Ордера обычно размещаются около 29.94 или 30.24, тогда как 5 и -2.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFPN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TFPN?
Инвестирование в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake предполагает учет годового диапазона 26.58 - 33.34 и текущей цены 29.94. Многие сравнивают 1.18% и 1.25% перед размещением ордеров на 29.94 или 30.24. Изучайте ежедневные изменения цены TFPN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake?
Самая высокая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake (TFPN) за последний год составила 33.34. Акции заметно колебались в пределах 26.58 - 33.34, сравнение с 29.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake?
Самая низкая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake (TFPN) за год составила 26.58. Сравнение с текущими 29.94 и 26.58 - 33.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFPN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TFPN?
В прошлом Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.85 и 3.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.85
- Open
- 30.75
- Bid
- 29.94
- Ask
- 30.24
- Low
- 29.94
- High
- 30.75
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- 1.25%
- Годовое изменение
- 3.89%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%