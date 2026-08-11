Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake (TFPN) сегодня оценивается на уровне 29.94. Инструмент торгуется в пределах 29.94 - 30.75, вчерашнее закрытие составило 29.85, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFPN в реальном времени.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake в настоящее время оценивается в 29.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.89% и USD. Отслеживайте движения TFPN на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake (TFPN) по текущей цене 29.94. Ордера обычно размещаются около 29.94 или 30.24, тогда как 5 и -2.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFPN на графике в реальном времени.

Инвестирование в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake предполагает учет годового диапазона 26.58 - 33.34 и текущей цены 29.94. Многие сравнивают 1.18% и 1.25% перед размещением ордеров на 29.94 или 30.24. Изучайте ежедневные изменения цены TFPN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake?

Самая высокая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake (TFPN) за последний год составила 33.34. Акции заметно колебались в пределах 26.58 - 33.34, сравнение с 29.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake на графике в реальном времени.