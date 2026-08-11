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TFPN: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake

29.94 USD 0.09 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TFPN за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.94, а максимальная — 30.75.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TFPN сегодня?

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake (TFPN) сегодня оценивается на уровне 29.94. Инструмент торгуется в пределах 29.94 - 30.75, вчерашнее закрытие составило 29.85, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TFPN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake?

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake в настоящее время оценивается в 29.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.89% и USD. Отслеживайте движения TFPN на графике в реальном времени.

Как купить акции TFPN?

Вы можете купить акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake (TFPN) по текущей цене 29.94. Ордера обычно размещаются около 29.94 или 30.24, тогда как 5 и -2.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TFPN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TFPN?

Инвестирование в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake предполагает учет годового диапазона 26.58 - 33.34 и текущей цены 29.94. Многие сравнивают 1.18% и 1.25% перед размещением ордеров на 29.94 или 30.24. Изучайте ежедневные изменения цены TFPN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake?

Самая высокая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake (TFPN) за последний год составила 33.34. Акции заметно колебались в пределах 26.58 - 33.34, сравнение с 29.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake?

Самая низкая цена Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake (TFPN) за год составила 26.58. Сравнение с текущими 29.94 и 26.58 - 33.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TFPN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TFPN?

В прошлом Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.85 и 3.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.94 30.75
Годовой диапазон
26.58 33.34
Предыдущее закрытие
29.85
Open
30.75
Bid
29.94
Ask
30.24
Low
29.94
High
30.75
Объем
5
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
1.18%
6-месячное изменение
1.25%
Годовое изменение
3.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%