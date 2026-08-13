TFPN: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake
今日TFPN汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点29.94和高点30.75进行交易。
关注Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
TFPN股票今天的价格是多少？
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake股票今天的定价为29.95。它在29.94 - 30.75范围内交易，昨天的收盘价为29.85，交易量达到6。TFPN的实时价格图表显示了这些更新。
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake股票是否支付股息？
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake目前的价值为29.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.92%和USD。实时查看图表以跟踪TFPN走势。
如何购买TFPN股票？
您可以以29.95的当前价格购买Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake股票。订单通常设置在29.95或30.25附近，而6和-2.60%显示市场活动。立即关注TFPN的实时图表更新。
如何投资TFPN股票？
投资Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake需要考虑年度范围26.58 - 33.34和当前价格29.95。许多人在以29.95或30.25下订单之前，会比较1.22%和。实时查看TFPN价格图表，了解每日变化。
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake的最高价格是33.34。在26.58 - 33.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake的绩效。
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake股票的最低价格是多少？
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake（TFPN）的最低价格为26.58。将其与当前的29.95和26.58 - 33.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFPN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TFPN股票是什么时候拆分的？
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.85和3.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.85
- 开盘价
- 30.75
- 卖价
- 29.95
- 买价
- 30.25
- 最低价
- 29.94
- 最高价
- 30.75
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- 1.22%
- 6个月变化
- 1.29%
- 年变化
- 3.92%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%