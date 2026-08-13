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TFPN: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake

29.95 USD 0.10 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TFPN汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点29.94和高点30.75进行交易。

关注Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TFPN股票今天的价格是多少？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake股票今天的定价为29.95。它在29.94 - 30.75范围内交易，昨天的收盘价为29.85，交易量达到6。TFPN的实时价格图表显示了这些更新。

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake股票是否支付股息？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake目前的价值为29.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.92%和USD。实时查看图表以跟踪TFPN走势。

如何购买TFPN股票？

您可以以29.95的当前价格购买Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake股票。订单通常设置在29.95或30.25附近，而6和-2.60%显示市场活动。立即关注TFPN的实时图表更新。

如何投资TFPN股票？

投资Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake需要考虑年度范围26.58 - 33.34和当前价格29.95。许多人在以29.95或30.25下订单之前，会比较1.22%和。实时查看TFPN价格图表，了解每日变化。

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake的最高价格是33.34。在26.58 - 33.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake的绩效。

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake股票的最低价格是多少？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake（TFPN）的最低价格为26.58。将其与当前的29.95和26.58 - 33.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TFPN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TFPN股票是什么时候拆分的？

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Blueprint Chesapeake历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.85和3.92%中可见。

日范围
29.94 30.75
年范围
26.58 33.34
前一天收盘价
29.85
开盘价
30.75
卖价
29.95
买价
30.25
最低价
29.94
最高价
30.75
交易量
6
日变化
0.34%
月变化
1.22%
6个月变化
1.29%
年变化
3.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%