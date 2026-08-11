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TESL: Simplify Volt TSLA Revolution ETF
Курс TESL за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.75, а максимальная — 12.96.
Следите за динамикой Simplify Volt TSLA Revolution ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TESL сегодня?
Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) сегодня оценивается на уровне 12.79. Инструмент торгуется в пределах 12.75 - 12.96, вчерашнее закрытие составило 12.83, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TESL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Volt TSLA Revolution ETF?
Simplify Volt TSLA Revolution ETF в настоящее время оценивается в 12.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -45.94% и USD. Отслеживайте движения TESL на графике в реальном времени.
Как купить акции TESL?
Вы можете купить акции Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) по текущей цене 12.79. Ордера обычно размещаются около 12.79 или 13.09, тогда как 25 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TESL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TESL?
Инвестирование в Simplify Volt TSLA Revolution ETF предполагает учет годового диапазона 11.61 - 32.20 и текущей цены 12.79. Многие сравнивают 3.98% и -12.70% перед размещением ордеров на 12.79 или 13.09. Изучайте ежедневные изменения цены TESL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Volt TSLA Revolution ETF?
Самая высокая цена Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) за последний год составила 32.20. Акции заметно колебались в пределах 11.61 - 32.20, сравнение с 12.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Volt TSLA Revolution ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Volt TSLA Revolution ETF?
Самая низкая цена Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) за год составила 11.61. Сравнение с текущими 12.79 и 11.61 - 32.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TESL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TESL?
В прошлом Simplify Volt TSLA Revolution ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.83 и -45.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.83
- Open
- 12.75
- Bid
- 12.79
- Ask
- 13.09
- Low
- 12.75
- High
- 12.96
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 3.98%
- 6-месячное изменение
- -12.70%
- Годовое изменение
- -45.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%