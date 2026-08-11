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TESL: Simplify Volt TSLA Revolution ETF

12.79 USD 0.04 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TESL за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.75, а максимальная — 12.96.

Следите за динамикой Simplify Volt TSLA Revolution ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TESL сегодня?

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) сегодня оценивается на уровне 12.79. Инструмент торгуется в пределах 12.75 - 12.96, вчерашнее закрытие составило 12.83, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TESL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Volt TSLA Revolution ETF?

Simplify Volt TSLA Revolution ETF в настоящее время оценивается в 12.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -45.94% и USD. Отслеживайте движения TESL на графике в реальном времени.

Как купить акции TESL?

Вы можете купить акции Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) по текущей цене 12.79. Ордера обычно размещаются около 12.79 или 13.09, тогда как 25 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TESL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TESL?

Инвестирование в Simplify Volt TSLA Revolution ETF предполагает учет годового диапазона 11.61 - 32.20 и текущей цены 12.79. Многие сравнивают 3.98% и -12.70% перед размещением ордеров на 12.79 или 13.09. Изучайте ежедневные изменения цены TESL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Volt TSLA Revolution ETF?

Самая высокая цена Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) за последний год составила 32.20. Акции заметно колебались в пределах 11.61 - 32.20, сравнение с 12.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Volt TSLA Revolution ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Volt TSLA Revolution ETF?

Самая низкая цена Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) за год составила 11.61. Сравнение с текущими 12.79 и 11.61 - 32.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TESL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TESL?

В прошлом Simplify Volt TSLA Revolution ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.83 и -45.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.75 12.96
Годовой диапазон
11.61 32.20
Предыдущее закрытие
12.83
Open
12.75
Bid
12.79
Ask
13.09
Low
12.75
High
12.96
Объем
25
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
3.98%
6-месячное изменение
-12.70%
Годовое изменение
-45.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%