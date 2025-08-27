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TEQI: T. Rowe Price Equity Income ETF

52.90 USD 0.05 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TEQI за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.88, а максимальная — 53.01.

Следите за динамикой T. Rowe Price Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TEQI сегодня?

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) сегодня оценивается на уровне 52.90. Инструмент торгуется в пределах 52.88 - 53.01, вчерашнее закрытие составило 52.85, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEQI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price Equity Income ETF?

T. Rowe Price Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 52.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.61% и USD. Отслеживайте движения TEQI на графике в реальном времени.

Как купить акции TEQI?

Вы можете купить акции T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) по текущей цене 52.90. Ордера обычно размещаются около 52.90 или 53.20, тогда как 10 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEQI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TEQI?

Инвестирование в T. Rowe Price Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 42.63 - 53.15 и текущей цены 52.90. Многие сравнивают 0.80% и 12.12% перед размещением ордеров на 52.90 или 53.20. Изучайте ежедневные изменения цены TEQI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price Equity Income ETF?

Самая высокая цена T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) за последний год составила 53.15. Акции заметно колебались в пределах 42.63 - 53.15, сравнение с 52.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price Equity Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price Equity Income ETF?

Самая низкая цена T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) за год составила 42.63. Сравнение с текущими 52.90 и 42.63 - 53.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEQI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TEQI?

В прошлом T. Rowe Price Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.85 и 21.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.88 53.01
Годовой диапазон
42.63 53.15
Предыдущее закрытие
52.85
Open
52.91
Bid
52.90
Ask
53.20
Low
52.88
High
53.01
Объем
10
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.80%
6-месячное изменение
12.12%
Годовое изменение
21.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%