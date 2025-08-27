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TEQI: T. Rowe Price Equity Income ETF

52.80 USD 0.10 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TEQI汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点52.80和高点52.95进行交易。

关注T. Rowe Price Equity Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TEQI新闻

常见问题解答

TEQI股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price Equity Income ETF股票今天的定价为52.80。它在52.80 - 52.95范围内交易，昨天的收盘价为52.90，交易量达到14。TEQI的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price Equity Income ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price Equity Income ETF目前的价值为52.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.38%和USD。实时查看图表以跟踪TEQI走势。

如何购买TEQI股票？

您可以以52.80的当前价格购买T. Rowe Price Equity Income ETF股票。订单通常设置在52.80或53.10附近，而14和-0.25%显示市场活动。立即关注TEQI的实时图表更新。

如何投资TEQI股票？

投资T. Rowe Price Equity Income ETF需要考虑年度范围42.63 - 53.15和当前价格52.80。许多人在以52.80或53.10下订单之前，会比较0.61%和。实时查看TEQI价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price Equity Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price Equity Income ETF的最高价格是53.15。在42.63 - 53.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price Equity Income ETF的绩效。

T. Rowe Price Equity Income ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price Equity Income ETF（TEQI）的最低价格为42.63。将其与当前的52.80和42.63 - 53.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TEQI股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price Equity Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.90和21.38%中可见。

日范围
52.80 52.95
年范围
42.63 53.15
前一天收盘价
52.90
开盘价
52.93
卖价
52.80
买价
53.10
最低价
52.80
最高价
52.95
交易量
14
日变化
-0.19%
月变化
0.61%
6个月变化
11.91%
年变化
21.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%