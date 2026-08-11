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TENM: iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF

27.52 USD 0.20 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TENM за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.52, а максимальная — 27.52.

Следите за динамикой iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TENM сегодня?

iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) сегодня оценивается на уровне 27.52. Инструмент торгуется в пределах 27.52 - 27.52, вчерашнее закрытие составило 27.32, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TENM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF?

iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF в настоящее время оценивается в 27.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.16% и USD. Отслеживайте движения TENM на графике в реальном времени.

Как купить акции TENM?

Вы можете купить акции iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) по текущей цене 27.52. Ордера обычно размещаются около 27.52 или 27.82, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TENM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TENM?

Инвестирование в iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF предполагает учет годового диапазона 24.72 - 27.52 и текущей цены 27.52. Многие сравнивают 0.81% и 7.75% перед размещением ордеров на 27.52 или 27.82. Изучайте ежедневные изменения цены TENM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF?

Самая высокая цена iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) за последний год составила 27.52. Акции заметно колебались в пределах 24.72 - 27.52, сравнение с 27.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF?

Самая низкая цена iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) за год составила 24.72. Сравнение с текущими 27.52 и 24.72 - 27.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TENM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TENM?

В прошлом iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.32 и 9.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.52 27.52
Годовой диапазон
24.72 27.52
Предыдущее закрытие
27.32
Open
27.52
Bid
27.52
Ask
27.82
Low
27.52
High
27.52
Объем
2
Дневное изменение
0.73%
Месячное изменение
0.81%
6-месячное изменение
7.75%
Годовое изменение
9.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%