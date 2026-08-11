- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TENM: iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF
Курс TENM за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.52, а максимальная — 27.52.
Следите за динамикой iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TENM сегодня?
iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) сегодня оценивается на уровне 27.52. Инструмент торгуется в пределах 27.52 - 27.52, вчерашнее закрытие составило 27.32, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TENM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF?
iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF в настоящее время оценивается в 27.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.16% и USD. Отслеживайте движения TENM на графике в реальном времени.
Как купить акции TENM?
Вы можете купить акции iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) по текущей цене 27.52. Ордера обычно размещаются около 27.52 или 27.82, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TENM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TENM?
Инвестирование в iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF предполагает учет годового диапазона 24.72 - 27.52 и текущей цены 27.52. Многие сравнивают 0.81% и 7.75% перед размещением ордеров на 27.52 или 27.82. Изучайте ежедневные изменения цены TENM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF?
Самая высокая цена iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) за последний год составила 27.52. Акции заметно колебались в пределах 24.72 - 27.52, сравнение с 27.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF?
Самая низкая цена iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) за год составила 24.72. Сравнение с текущими 27.52 и 24.72 - 27.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TENM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TENM?
В прошлом iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.32 и 9.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.32
- Open
- 27.52
- Bid
- 27.52
- Ask
- 27.82
- Low
- 27.52
- High
- 27.52
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- 0.81%
- 6-месячное изменение
- 7.75%
- Годовое изменение
- 9.16%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%