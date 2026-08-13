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TENM: iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF

27.55 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TENM汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点27.52和高点27.57进行交易。

关注iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TENM股票今天的价格是多少？

iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF股票今天的定价为27.55。它在27.52 - 27.57范围内交易，昨天的收盘价为27.52，交易量达到11。TENM的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF股票是否支付股息？

iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF目前的价值为27.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.28%和USD。实时查看图表以跟踪TENM走势。

如何购买TENM股票？

您可以以27.55的当前价格购买iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF股票。订单通常设置在27.55或27.85附近，而11和-0.07%显示市场活动。立即关注TENM的实时图表更新。

如何投资TENM股票？

投资iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF需要考虑年度范围24.72 - 27.57和当前价格27.55。许多人在以27.55或27.85下订单之前，会比较0.92%和。实时查看TENM价格图表，了解每日变化。

iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF的最高价格是27.57。在24.72 - 27.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF的绩效。

iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF股票的最低价格是多少？

iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF（TENM）的最低价格为24.72。将其与当前的27.55和24.72 - 27.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TENM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TENM股票是什么时候拆分的？

iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.52和9.28%中可见。

日范围
27.52 27.57
年范围
24.72 27.57
前一天收盘价
27.52
开盘价
27.57
卖价
27.55
买价
27.85
最低价
27.52
最高价
27.57
交易量
11
日变化
0.11%
月变化
0.92%
6个月变化
7.87%
年变化
9.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%