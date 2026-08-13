TENM: iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF
今日TENM汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点27.52和高点27.57进行交易。
关注iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TENM股票今天的价格是多少？
iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF股票今天的定价为27.55。它在27.52 - 27.57范围内交易，昨天的收盘价为27.52，交易量达到11。TENM的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF股票是否支付股息？
iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF目前的价值为27.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.28%和USD。实时查看图表以跟踪TENM走势。
如何购买TENM股票？
您可以以27.55的当前价格购买iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF股票。订单通常设置在27.55或27.85附近，而11和-0.07%显示市场活动。立即关注TENM的实时图表更新。
如何投资TENM股票？
投资iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF需要考虑年度范围24.72 - 27.57和当前价格27.55。许多人在以27.55或27.85下订单之前，会比较0.92%和。实时查看TENM价格图表，了解每日变化。
iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF的最高价格是27.57。在24.72 - 27.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF的绩效。
iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF股票的最低价格是多少？
iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF（TENM）的最低价格为24.72。将其与当前的27.55和24.72 - 27.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TENM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TENM股票是什么时候拆分的？
iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.52和9.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.52
- 开盘价
- 27.57
- 卖价
- 27.55
- 买价
- 27.85
- 最低价
- 27.52
- 最高价
- 27.57
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 0.92%
- 6个月变化
- 7.87%
- 年变化
- 9.28%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%