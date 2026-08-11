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TDTH: Trident Digital Tech Holdings Ltd.
Курс TDTH за сегодня изменился на -3.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.27, а максимальная — 2.29.
Следите за динамикой Trident Digital Tech Holdings Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H1
- H4
- D1
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TDTH сегодня?
Trident Digital Tech Holdings Ltd. (TDTH) сегодня оценивается на уровне 2.29. Инструмент торгуется в пределах 2.27 - 2.29, вчерашнее закрытие составило 2.37, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDTH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trident Digital Tech Holdings Ltd.?
Trident Digital Tech Holdings Ltd. в настоящее время оценивается в 2.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 895.65% и USD. Отслеживайте движения TDTH на графике в реальном времени.
Как купить акции TDTH?
Вы можете купить акции Trident Digital Tech Holdings Ltd. (TDTH) по текущей цене 2.29. Ордера обычно размещаются около 2.29 или 2.59, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDTH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TDTH?
Инвестирование в Trident Digital Tech Holdings Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.06 - 3.93 и текущей цены 2.29. Многие сравнивают 0.44% и 895.65% перед размещением ордеров на 2.29 или 2.59. Изучайте ежедневные изменения цены TDTH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Trident Digital Tech Holdings Ltd.?
Самая высокая цена Trident Digital Tech Holdings Ltd. (TDTH) за последний год составила 3.93. Акции заметно колебались в пределах 0.06 - 3.93, сравнение с 2.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trident Digital Tech Holdings Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Trident Digital Tech Holdings Ltd.?
Самая низкая цена Trident Digital Tech Holdings Ltd. (TDTH) за год составила 0.06. Сравнение с текущими 2.29 и 0.06 - 3.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDTH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TDTH?
В прошлом Trident Digital Tech Holdings Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.37 и 895.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.37
- Open
- 2.29
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- Low
- 2.27
- High
- 2.29
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -3.38%
- Месячное изменение
- 0.44%
- 6-месячное изменение
- 895.65%
- Годовое изменение
- 895.65%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%