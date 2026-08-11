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TDTH: Trident Digital Tech Holdings Ltd.

2.29 USD 0.08 (3.38%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TDTH за сегодня изменился на -3.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.27, а максимальная — 2.29.

Следите за динамикой Trident Digital Tech Holdings Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TDTH сегодня?

Trident Digital Tech Holdings Ltd. (TDTH) сегодня оценивается на уровне 2.29. Инструмент торгуется в пределах 2.27 - 2.29, вчерашнее закрытие составило 2.37, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDTH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trident Digital Tech Holdings Ltd.?

Trident Digital Tech Holdings Ltd. в настоящее время оценивается в 2.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 895.65% и USD. Отслеживайте движения TDTH на графике в реальном времени.

Как купить акции TDTH?

Вы можете купить акции Trident Digital Tech Holdings Ltd. (TDTH) по текущей цене 2.29. Ордера обычно размещаются около 2.29 или 2.59, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDTH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TDTH?

Инвестирование в Trident Digital Tech Holdings Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.06 - 3.93 и текущей цены 2.29. Многие сравнивают 0.44% и 895.65% перед размещением ордеров на 2.29 или 2.59. Изучайте ежедневные изменения цены TDTH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Trident Digital Tech Holdings Ltd.?

Самая высокая цена Trident Digital Tech Holdings Ltd. (TDTH) за последний год составила 3.93. Акции заметно колебались в пределах 0.06 - 3.93, сравнение с 2.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trident Digital Tech Holdings Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Trident Digital Tech Holdings Ltd.?

Самая низкая цена Trident Digital Tech Holdings Ltd. (TDTH) за год составила 0.06. Сравнение с текущими 2.29 и 0.06 - 3.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDTH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TDTH?

В прошлом Trident Digital Tech Holdings Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.37 и 895.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.27 2.29
Годовой диапазон
0.06 3.93
Предыдущее закрытие
2.37
Open
2.29
Bid
2.29
Ask
2.59
Low
2.27
High
2.29
Объем
4
Дневное изменение
-3.38%
Месячное изменение
0.44%
6-месячное изменение
895.65%
Годовое изменение
895.65%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%