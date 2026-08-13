报价部分
货币 / TDTH
回到股票

TDTH: Trident Digital Tech Holdings Ltd.

2.20 USD 0.17 (7.17%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TDTH汇率已更改-7.17%。当日，交易品种以低点2.10和高点2.29进行交易。

关注Trident Digital Tech Holdings Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TDTH股票今天的价格是多少？

Trident Digital Tech Holdings Ltd.股票今天的定价为2.20。它在2.10 - 2.29范围内交易，昨天的收盘价为2.37，交易量达到72。TDTH的实时价格图表显示了这些更新。

Trident Digital Tech Holdings Ltd.股票是否支付股息？

Trident Digital Tech Holdings Ltd.目前的价值为2.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注856.52%和USD。实时查看图表以跟踪TDTH走势。

如何购买TDTH股票？

您可以以2.20的当前价格购买Trident Digital Tech Holdings Ltd.股票。订单通常设置在2.20或2.50附近，而72和-3.93%显示市场活动。立即关注TDTH的实时图表更新。

如何投资TDTH股票？

投资Trident Digital Tech Holdings Ltd.需要考虑年度范围0.06 - 3.93和当前价格2.20。许多人在以2.20或2.50下订单之前，会比较-3.51%和。实时查看TDTH价格图表，了解每日变化。

Trident Digital Tech Holdings Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Trident Digital Tech Holdings Ltd.的最高价格是3.93。在0.06 - 3.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trident Digital Tech Holdings Ltd.的绩效。

Trident Digital Tech Holdings Ltd.股票的最低价格是多少？

Trident Digital Tech Holdings Ltd.（TDTH）的最低价格为0.06。将其与当前的2.20和0.06 - 3.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TDTH股票是什么时候拆分的？

Trident Digital Tech Holdings Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.37和856.52%中可见。

日范围
2.10 2.29
年范围
0.06 3.93
前一天收盘价
2.37
开盘价
2.29
卖价
2.20
买价
2.50
最低价
2.10
最高价
2.29
交易量
72
日变化
-7.17%
月变化
-3.51%
6个月变化
856.52%
年变化
856.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%