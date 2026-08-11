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TDI: Touchstone Dynamic International ETF

46.35 USD 0.20 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TDI за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.24, а максимальная — 46.53.

Следите за динамикой Touchstone Dynamic International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TDI сегодня?

Touchstone Dynamic International ETF (TDI) сегодня оценивается на уровне 46.35. Инструмент торгуется в пределах 46.24 - 46.53, вчерашнее закрытие составило 46.55, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Touchstone Dynamic International ETF?

Touchstone Dynamic International ETF в настоящее время оценивается в 46.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.83% и USD. Отслеживайте движения TDI на графике в реальном времени.

Как купить акции TDI?

Вы можете купить акции Touchstone Dynamic International ETF (TDI) по текущей цене 46.35. Ордера обычно размещаются около 46.35 или 46.65, тогда как 60 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TDI?

Инвестирование в Touchstone Dynamic International ETF предполагает учет годового диапазона 35.49 - 46.70 и текущей цены 46.35. Многие сравнивают 3.18% и 5.68% перед размещением ордеров на 46.35 или 46.65. Изучайте ежедневные изменения цены TDI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Touchstone Dynamic International ETF?

Самая высокая цена Touchstone Dynamic International ETF (TDI) за последний год составила 46.70. Акции заметно колебались в пределах 35.49 - 46.70, сравнение с 46.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Touchstone Dynamic International ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Touchstone Dynamic International ETF?

Самая низкая цена Touchstone Dynamic International ETF (TDI) за год составила 35.49. Сравнение с текущими 46.35 и 35.49 - 46.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TDI?

В прошлом Touchstone Dynamic International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.55 и 29.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.24 46.53
Годовой диапазон
35.49 46.70
Предыдущее закрытие
46.55
Open
46.51
Bid
46.35
Ask
46.65
Low
46.24
High
46.53
Объем
60
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
3.18%
6-месячное изменение
5.68%
Годовое изменение
29.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%