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TDI: Touchstone Dynamic International ETF
Курс TDI за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.24, а максимальная — 46.53.
Следите за динамикой Touchstone Dynamic International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TDI сегодня?
Touchstone Dynamic International ETF (TDI) сегодня оценивается на уровне 46.35. Инструмент торгуется в пределах 46.24 - 46.53, вчерашнее закрытие составило 46.55, а торговый объем достиг 60. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Touchstone Dynamic International ETF?
Touchstone Dynamic International ETF в настоящее время оценивается в 46.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.83% и USD. Отслеживайте движения TDI на графике в реальном времени.
Как купить акции TDI?
Вы можете купить акции Touchstone Dynamic International ETF (TDI) по текущей цене 46.35. Ордера обычно размещаются около 46.35 или 46.65, тогда как 60 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TDI?
Инвестирование в Touchstone Dynamic International ETF предполагает учет годового диапазона 35.49 - 46.70 и текущей цены 46.35. Многие сравнивают 3.18% и 5.68% перед размещением ордеров на 46.35 или 46.65. Изучайте ежедневные изменения цены TDI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Touchstone Dynamic International ETF?
Самая высокая цена Touchstone Dynamic International ETF (TDI) за последний год составила 46.70. Акции заметно колебались в пределах 35.49 - 46.70, сравнение с 46.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Touchstone Dynamic International ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Touchstone Dynamic International ETF?
Самая низкая цена Touchstone Dynamic International ETF (TDI) за год составила 35.49. Сравнение с текущими 46.35 и 35.49 - 46.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TDI?
В прошлом Touchstone Dynamic International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.55 и 29.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.55
- Open
- 46.51
- Bid
- 46.35
- Ask
- 46.65
- Low
- 46.24
- High
- 46.53
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- 3.18%
- 6-месячное изменение
- 5.68%
- Годовое изменение
- 29.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%