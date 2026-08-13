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TDI: Touchstone Dynamic International ETF

46.58 USD 0.23 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TDI汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点46.35和高点46.82进行交易。

关注Touchstone Dynamic International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TDI股票今天的价格是多少？

Touchstone Dynamic International ETF股票今天的定价为46.58。它在46.35 - 46.82范围内交易，昨天的收盘价为46.35，交易量达到88。TDI的实时价格图表显示了这些更新。

Touchstone Dynamic International ETF股票是否支付股息？

Touchstone Dynamic International ETF目前的价值为46.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.48%和USD。实时查看图表以跟踪TDI走势。

如何购买TDI股票？

您可以以46.58的当前价格购买Touchstone Dynamic International ETF股票。订单通常设置在46.58或46.88附近，而88和-0.30%显示市场活动。立即关注TDI的实时图表更新。

如何投资TDI股票？

投资Touchstone Dynamic International ETF需要考虑年度范围35.49 - 46.82和当前价格46.58。许多人在以46.58或46.88下订单之前，会比较3.70%和。实时查看TDI价格图表，了解每日变化。

Touchstone Dynamic International ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Touchstone Dynamic International ETF的最高价格是46.82。在35.49 - 46.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Touchstone Dynamic International ETF的绩效。

Touchstone Dynamic International ETF股票的最低价格是多少？

Touchstone Dynamic International ETF（TDI）的最低价格为35.49。将其与当前的46.58和35.49 - 46.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TDI股票是什么时候拆分的？

Touchstone Dynamic International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.35和30.48%中可见。

日范围
46.35 46.82
年范围
35.49 46.82
前一天收盘价
46.35
开盘价
46.72
卖价
46.58
买价
46.88
最低价
46.35
最高价
46.82
交易量
88
日变化
0.50%
月变化
3.70%
6个月变化
6.20%
年变化
30.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%