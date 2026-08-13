TDI: Touchstone Dynamic International ETF
今日TDI汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点46.35和高点46.82进行交易。
关注Touchstone Dynamic International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TDI股票今天的价格是多少？
Touchstone Dynamic International ETF股票今天的定价为46.58。它在46.35 - 46.82范围内交易，昨天的收盘价为46.35，交易量达到88。TDI的实时价格图表显示了这些更新。
Touchstone Dynamic International ETF股票是否支付股息？
Touchstone Dynamic International ETF目前的价值为46.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.48%和USD。实时查看图表以跟踪TDI走势。
如何购买TDI股票？
您可以以46.58的当前价格购买Touchstone Dynamic International ETF股票。订单通常设置在46.58或46.88附近，而88和-0.30%显示市场活动。立即关注TDI的实时图表更新。
如何投资TDI股票？
投资Touchstone Dynamic International ETF需要考虑年度范围35.49 - 46.82和当前价格46.58。许多人在以46.58或46.88下订单之前，会比较3.70%和。实时查看TDI价格图表，了解每日变化。
Touchstone Dynamic International ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Touchstone Dynamic International ETF的最高价格是46.82。在35.49 - 46.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Touchstone Dynamic International ETF的绩效。
Touchstone Dynamic International ETF股票的最低价格是多少？
Touchstone Dynamic International ETF（TDI）的最低价格为35.49。将其与当前的46.58和35.49 - 46.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TDI股票是什么时候拆分的？
Touchstone Dynamic International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.35和30.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.35
- 开盘价
- 46.72
- 卖价
- 46.58
- 买价
- 46.88
- 最低价
- 46.35
- 最高价
- 46.82
- 交易量
- 88
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 3.70%
- 6个月变化
- 6.20%
- 年变化
- 30.48%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%