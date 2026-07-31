Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July (TBJL) сегодня оценивается на уровне 19.00. Инструмент торгуется в пределах 19.00 - 19.00, вчерашнее закрытие составило 19.04, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBJL в реальном времени.

Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 19.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.51% и USD. Отслеживайте движения TBJL на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July (TBJL) по текущей цене 19.00. Ордера обычно размещаются около 19.00 или 19.30, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBJL на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 18.85 - 20.59 и текущей цены 19.00. Многие сравнивают 0.32% и -6.17% перед размещением ордеров на 19.00 или 19.30. Изучайте ежедневные изменения цены TBJL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July?

Самая высокая цена Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July (TBJL) за последний год составила 20.59. Акции заметно колебались в пределах 18.85 - 20.59, сравнение с 19.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July на графике в реальном времени.