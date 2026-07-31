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TBJL: Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July

19.00 USD 0.04 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TBJL за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.00, а максимальная — 19.00.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TBJL сегодня?

Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July (TBJL) сегодня оценивается на уровне 19.00. Инструмент торгуется в пределах 19.00 - 19.00, вчерашнее закрытие составило 19.04, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TBJL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July?

Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 19.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.51% и USD. Отслеживайте движения TBJL на графике в реальном времени.

Как купить акции TBJL?

Вы можете купить акции Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July (TBJL) по текущей цене 19.00. Ордера обычно размещаются около 19.00 или 19.30, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TBJL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TBJL?

Инвестирование в Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 18.85 - 20.59 и текущей цены 19.00. Многие сравнивают 0.32% и -6.17% перед размещением ордеров на 19.00 или 19.30. Изучайте ежедневные изменения цены TBJL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July?

Самая высокая цена Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July (TBJL) за последний год составила 20.59. Акции заметно колебались в пределах 18.85 - 20.59, сравнение с 19.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July?

Самая низкая цена Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July (TBJL) за год составила 18.85. Сравнение с текущими 19.00 и 18.85 - 20.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TBJL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TBJL?

В прошлом Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.04 и -2.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.00 19.00
Годовой диапазон
18.85 20.59
Предыдущее закрытие
19.04
Open
19.00
Bid
19.00
Ask
19.30
Low
19.00
High
19.00
Объем
2
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
-6.17%
Годовое изменение
-2.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%