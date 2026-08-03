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TBJL: Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July

18.96 USD 0.04 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TBJL汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点18.96和高点19.05进行交易。

关注Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TBJL新闻

常见问题解答

TBJL股票今天的价格是多少？

Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July股票今天的定价为18.96。它在18.96 - 19.05范围内交易，昨天的收盘价为19.00，交易量达到5。TBJL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July股票是否支付股息？

Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July目前的价值为18.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.72%和USD。实时查看图表以跟踪TBJL走势。

如何购买TBJL股票？

您可以以18.96的当前价格购买Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July股票。订单通常设置在18.96或19.26附近，而5和-0.47%显示市场活动。立即关注TBJL的实时图表更新。

如何投资TBJL股票？

投资Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July需要考虑年度范围18.85 - 20.59和当前价格18.96。许多人在以18.96或19.26下订单之前，会比较0.11%和。实时查看TBJL价格图表，了解每日变化。

Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July的最高价格是20.59。在18.85 - 20.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July的绩效。

Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？

Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July（TBJL）的最低价格为18.85。将其与当前的18.96和18.85 - 20.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TBJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TBJL股票是什么时候拆分的？

Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.00和-2.72%中可见。

日范围
18.96 19.05
年范围
18.85 20.59
前一天收盘价
19.00
开盘价
19.05
卖价
18.96
买价
19.26
最低价
18.96
最高价
19.05
交易量
5
日变化
-0.21%
月变化
0.11%
6个月变化
-6.37%
年变化
-2.72%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%