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TAXI: Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
Курс TAXI за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.72, а максимальная — 50.75.
Следите за динамикой Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TAXI сегодня?
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) сегодня оценивается на уровне 50.72. Инструмент торгуется в пределах 50.72 - 50.75, вчерашнее закрытие составило 50.75, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAXI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF?
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.31% и USD. Отслеживайте движения TAXI на графике в реальном времени.
Как купить акции TAXI?
Вы можете купить акции Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) по текущей цене 50.72. Ордера обычно размещаются около 50.72 или 51.02, тогда как 2 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAXI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TAXI?
Инвестирование в Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF предполагает учет годового диапазона 48.83 - 52.18 и текущей цены 50.72. Многие сравнивают 0.24% и -2.29% перед размещением ордеров на 50.72 или 51.02. Изучайте ежедневные изменения цены TAXI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF?
Самая высокая цена Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) за последний год составила 52.18. Акции заметно колебались в пределах 48.83 - 52.18, сравнение с 50.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF?
Самая низкая цена Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) за год составила 48.83. Сравнение с текущими 50.72 и 48.83 - 52.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAXI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TAXI?
В прошлом Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.75 и -0.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.75
- Open
- 50.75
- Bid
- 50.72
- Ask
- 51.02
- Low
- 50.72
- High
- 50.75
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 0.24%
- 6-месячное изменение
- -2.29%
- Годовое изменение
- -0.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%