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TAXI: Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF

50.72 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TAXI за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.72, а максимальная — 50.75.

Следите за динамикой Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TAXI сегодня?

Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) сегодня оценивается на уровне 50.72. Инструмент торгуется в пределах 50.72 - 50.75, вчерашнее закрытие составило 50.75, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF?

Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.31% и USD. Отслеживайте движения TAXI на графике в реальном времени.

Как купить акции TAXI?

Вы можете купить акции Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) по текущей цене 50.72. Ордера обычно размещаются около 50.72 или 51.02, тогда как 2 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TAXI?

Инвестирование в Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF предполагает учет годового диапазона 48.83 - 52.18 и текущей цены 50.72. Многие сравнивают 0.24% и -2.29% перед размещением ордеров на 50.72 или 51.02. Изучайте ежедневные изменения цены TAXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF?

Самая высокая цена Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) за последний год составила 52.18. Акции заметно колебались в пределах 48.83 - 52.18, сравнение с 50.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF?

Самая низкая цена Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) за год составила 48.83. Сравнение с текущими 50.72 и 48.83 - 52.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TAXI?

В прошлом Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.75 и -0.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.72 50.75
Годовой диапазон
48.83 52.18
Предыдущее закрытие
50.75
Open
50.75
Bid
50.72
Ask
51.02
Low
50.72
High
50.75
Объем
2
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
0.24%
6-месячное изменение
-2.29%
Годовое изменение
-0.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%