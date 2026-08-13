TAXI: Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
今日TAXI汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点50.71和高点50.79进行交易。
关注Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TAXI股票今天的价格是多少？
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF股票今天的定价为50.71。它在50.71 - 50.79范围内交易，昨天的收盘价为50.72，交易量达到8。TAXI的实时价格图表显示了这些更新。
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF股票是否支付股息？
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF目前的价值为50.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.33%和USD。实时查看图表以跟踪TAXI走势。
如何购买TAXI股票？
您可以以50.71的当前价格购买Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF股票。订单通常设置在50.71或51.01附近，而8和-0.06%显示市场活动。立即关注TAXI的实时图表更新。
如何投资TAXI股票？
投资Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF需要考虑年度范围48.83 - 52.18和当前价格50.71。许多人在以50.71或51.01下订单之前，会比较0.22%和。实时查看TAXI价格图表，了解每日变化。
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF的最高价格是52.18。在48.83 - 52.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF的绩效。
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF股票的最低价格是多少？
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF（TAXI）的最低价格为48.83。将其与当前的50.71和48.83 - 52.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TAXI股票是什么时候拆分的？
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.72和-0.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.72
- 开盘价
- 50.74
- 卖价
- 50.71
- 买价
- 51.01
- 最低价
- 50.71
- 最高价
- 50.79
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 0.22%
- 6个月变化
- -2.31%
- 年变化
- -0.33%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%