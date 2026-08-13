TAXI股票今天的价格是多少？ Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF股票今天的定价为50.71。它在50.71 - 50.79范围内交易，昨天的收盘价为50.72，交易量达到8。TAXI的实时价格图表显示了这些更新。

Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF股票是否支付股息？ Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF目前的价值为50.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.33%和USD。实时查看图表以跟踪TAXI走势。

如何购买TAXI股票？ 您可以以50.71的当前价格购买Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF股票。订单通常设置在50.71或51.01附近，而8和-0.06%显示市场活动。立即关注TAXI的实时图表更新。

如何投资TAXI股票？ 投资Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF需要考虑年度范围48.83 - 52.18和当前价格50.71。许多人在以50.71或51.01下订单之前，会比较0.22%和。实时查看TAXI价格图表，了解每日变化。

Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF的最高价格是52.18。在48.83 - 52.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF的绩效。

Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF股票的最低价格是多少？ Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF（TAXI）的最低价格为48.83。将其与当前的50.71和48.83 - 52.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。