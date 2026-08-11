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TALV: Transamerica Large Value Active ETF

29.55 USD 0.07 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TALV за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.55, а максимальная — 29.55.

Следите за динамикой Transamerica Large Value Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TALV сегодня?

Transamerica Large Value Active ETF (TALV) сегодня оценивается на уровне 29.55. Инструмент торгуется в пределах 29.55 - 29.55, вчерашнее закрытие составило 29.48, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TALV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Transamerica Large Value Active ETF?

Transamerica Large Value Active ETF в настоящее время оценивается в 29.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.15% и USD. Отслеживайте движения TALV на графике в реальном времени.

Как купить акции TALV?

Вы можете купить акции Transamerica Large Value Active ETF (TALV) по текущей цене 29.55. Ордера обычно размещаются около 29.55 или 29.85, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TALV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TALV?

Инвестирование в Transamerica Large Value Active ETF предполагает учет годового диапазона 24.57 - 29.55 и текущей цены 29.55. Многие сравнивают 1.62% и 12.38% перед размещением ордеров на 29.55 или 29.85. Изучайте ежедневные изменения цены TALV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Transamerica Large Value Active ETF?

Самая высокая цена Transamerica Large Value Active ETF (TALV) за последний год составила 29.55. Акции заметно колебались в пределах 24.57 - 29.55, сравнение с 29.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Transamerica Large Value Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Transamerica Large Value Active ETF?

Самая низкая цена Transamerica Large Value Active ETF (TALV) за год составила 24.57. Сравнение с текущими 29.55 и 24.57 - 29.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TALV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TALV?

В прошлом Transamerica Large Value Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.48 и 19.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.55 29.55
Годовой диапазон
24.57 29.55
Предыдущее закрытие
29.48
Open
29.55
Bid
29.55
Ask
29.85
Low
29.55
High
29.55
Объем
1
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
1.62%
6-месячное изменение
12.38%
Годовое изменение
19.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%