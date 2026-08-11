- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TALV: Transamerica Large Value Active ETF
Курс TALV за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.55, а максимальная — 29.55.
Следите за динамикой Transamerica Large Value Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TALV сегодня?
Transamerica Large Value Active ETF (TALV) сегодня оценивается на уровне 29.55. Инструмент торгуется в пределах 29.55 - 29.55, вчерашнее закрытие составило 29.48, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TALV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Transamerica Large Value Active ETF?
Transamerica Large Value Active ETF в настоящее время оценивается в 29.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.15% и USD. Отслеживайте движения TALV на графике в реальном времени.
Как купить акции TALV?
Вы можете купить акции Transamerica Large Value Active ETF (TALV) по текущей цене 29.55. Ордера обычно размещаются около 29.55 или 29.85, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TALV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TALV?
Инвестирование в Transamerica Large Value Active ETF предполагает учет годового диапазона 24.57 - 29.55 и текущей цены 29.55. Многие сравнивают 1.62% и 12.38% перед размещением ордеров на 29.55 или 29.85. Изучайте ежедневные изменения цены TALV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Transamerica Large Value Active ETF?
Самая высокая цена Transamerica Large Value Active ETF (TALV) за последний год составила 29.55. Акции заметно колебались в пределах 24.57 - 29.55, сравнение с 29.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Transamerica Large Value Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Transamerica Large Value Active ETF?
Самая низкая цена Transamerica Large Value Active ETF (TALV) за год составила 24.57. Сравнение с текущими 29.55 и 24.57 - 29.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TALV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TALV?
В прошлом Transamerica Large Value Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.48 и 19.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.48
- Open
- 29.55
- Bid
- 29.55
- Ask
- 29.85
- Low
- 29.55
- High
- 29.55
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 1.62%
- 6-месячное изменение
- 12.38%
- Годовое изменение
- 19.15%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%