TALV: Transamerica Large Value Active ETF
今日TALV汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点29.52和高点29.55进行交易。
关注Transamerica Large Value Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TALV股票今天的价格是多少？
Transamerica Large Value Active ETF股票今天的定价为29.54。它在29.52 - 29.55范围内交易，昨天的收盘价为29.48，交易量达到3。TALV的实时价格图表显示了这些更新。
Transamerica Large Value Active ETF股票是否支付股息？
Transamerica Large Value Active ETF目前的价值为29.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.11%和USD。实时查看图表以跟踪TALV走势。
如何购买TALV股票？
您可以以29.54的当前价格购买Transamerica Large Value Active ETF股票。订单通常设置在29.54或29.84附近，而3和-0.03%显示市场活动。立即关注TALV的实时图表更新。
如何投资TALV股票？
投资Transamerica Large Value Active ETF需要考虑年度范围24.57 - 29.55和当前价格29.54。许多人在以29.54或29.84下订单之前，会比较1.58%和。实时查看TALV价格图表，了解每日变化。
Transamerica Large Value Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Transamerica Large Value Active ETF的最高价格是29.55。在24.57 - 29.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Transamerica Large Value Active ETF的绩效。
Transamerica Large Value Active ETF股票的最低价格是多少？
Transamerica Large Value Active ETF（TALV）的最低价格为24.57。将其与当前的29.54和24.57 - 29.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TALV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TALV股票是什么时候拆分的？
Transamerica Large Value Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.48和19.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.48
- 开盘价
- 29.55
- 卖价
- 29.54
- 买价
- 29.84
- 最低价
- 29.52
- 最高价
- 29.55
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 1.58%
- 6个月变化
- 12.34%
- 年变化
- 19.11%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%