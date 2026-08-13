报价部分
货币 / TALV
回到股票

TALV: Transamerica Large Value Active ETF

29.54 USD 0.06 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TALV汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点29.52和高点29.55进行交易。

关注Transamerica Large Value Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TALV股票今天的价格是多少？

Transamerica Large Value Active ETF股票今天的定价为29.54。它在29.52 - 29.55范围内交易，昨天的收盘价为29.48，交易量达到3。TALV的实时价格图表显示了这些更新。

Transamerica Large Value Active ETF股票是否支付股息？

Transamerica Large Value Active ETF目前的价值为29.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.11%和USD。实时查看图表以跟踪TALV走势。

如何购买TALV股票？

您可以以29.54的当前价格购买Transamerica Large Value Active ETF股票。订单通常设置在29.54或29.84附近，而3和-0.03%显示市场活动。立即关注TALV的实时图表更新。

如何投资TALV股票？

投资Transamerica Large Value Active ETF需要考虑年度范围24.57 - 29.55和当前价格29.54。许多人在以29.54或29.84下订单之前，会比较1.58%和。实时查看TALV价格图表，了解每日变化。

Transamerica Large Value Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Transamerica Large Value Active ETF的最高价格是29.55。在24.57 - 29.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Transamerica Large Value Active ETF的绩效。

Transamerica Large Value Active ETF股票的最低价格是多少？

Transamerica Large Value Active ETF（TALV）的最低价格为24.57。将其与当前的29.54和24.57 - 29.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TALV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TALV股票是什么时候拆分的？

Transamerica Large Value Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.48和19.11%中可见。

日范围
29.52 29.55
年范围
24.57 29.55
前一天收盘价
29.48
开盘价
29.55
卖价
29.54
买价
29.84
最低价
29.52
最高价
29.55
交易量
3
日变化
0.20%
月变化
1.58%
6个月变化
12.34%
年变化
19.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%