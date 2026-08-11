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TAGG: T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

41.84 USD 0.13 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TAGG за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.83, а максимальная — 41.90.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TAGG сегодня?

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) сегодня оценивается на уровне 41.84. Инструмент торгуется в пределах 41.83 - 41.90, вчерашнее закрытие составило 41.97, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAGG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF?

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF в настоящее время оценивается в 41.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.99% и USD. Отслеживайте движения TAGG на графике в реальном времени.

Как купить акции TAGG?

Вы можете купить акции T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) по текущей цене 41.84. Ордера обычно размещаются около 41.84 или 42.14, тогда как 41 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAGG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TAGG?

Инвестирование в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF предполагает учет годового диапазона 41.70 - 43.64 и текущей цены 41.84. Многие сравнивают 0.12% и -3.62% перед размещением ордеров на 41.84 или 42.14. Изучайте ежедневные изменения цены TAGG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF?

Самая высокая цена T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) за последний год составила 43.64. Акции заметно колебались в пределах 41.70 - 43.64, сравнение с 41.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF?

Самая низкая цена T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) за год составила 41.70. Сравнение с текущими 41.84 и 41.70 - 43.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAGG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TAGG?

В прошлом T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.97 и -1.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.83 41.90
Годовой диапазон
41.70 43.64
Предыдущее закрытие
41.97
Open
41.90
Bid
41.84
Ask
42.14
Low
41.83
High
41.90
Объем
41
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-3.62%
Годовое изменение
-1.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%