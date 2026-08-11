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TAGG: T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
Курс TAGG за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.83, а максимальная — 41.90.
Следите за динамикой T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TAGG сегодня?
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) сегодня оценивается на уровне 41.84. Инструмент торгуется в пределах 41.83 - 41.90, вчерашнее закрытие составило 41.97, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TAGG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF?
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF в настоящее время оценивается в 41.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.99% и USD. Отслеживайте движения TAGG на графике в реальном времени.
Как купить акции TAGG?
Вы можете купить акции T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) по текущей цене 41.84. Ордера обычно размещаются около 41.84 или 42.14, тогда как 41 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TAGG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TAGG?
Инвестирование в T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF предполагает учет годового диапазона 41.70 - 43.64 и текущей цены 41.84. Многие сравнивают 0.12% и -3.62% перед размещением ордеров на 41.84 или 42.14. Изучайте ежедневные изменения цены TAGG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF?
Самая высокая цена T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) за последний год составила 43.64. Акции заметно колебались в пределах 41.70 - 43.64, сравнение с 41.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF?
Самая низкая цена T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) за год составила 41.70. Сравнение с текущими 41.84 и 41.70 - 43.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TAGG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TAGG?
В прошлом T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.97 и -1.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.97
- Open
- 41.90
- Bid
- 41.84
- Ask
- 42.14
- Low
- 41.83
- High
- 41.90
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -3.62%
- Годовое изменение
- -1.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%