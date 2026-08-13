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TAGG: T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

41.89 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TAGG汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点41.85和高点41.95进行交易。

关注T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TAGG股票今天的价格是多少？

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF股票今天的定价为41.89。它在41.85 - 41.95范围内交易，昨天的收盘价为41.84，交易量达到129。TAGG的实时价格图表显示了这些更新。

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF股票是否支付股息？

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF目前的价值为41.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.87%和USD。实时查看图表以跟踪TAGG走势。

如何购买TAGG股票？

您可以以41.89的当前价格购买T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF股票。订单通常设置在41.89或42.19附近，而129和-0.10%显示市场活动。立即关注TAGG的实时图表更新。

如何投资TAGG股票？

投资T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF需要考虑年度范围41.70 - 43.64和当前价格41.89。许多人在以41.89或42.19下订单之前，会比较0.24%和。实时查看TAGG价格图表，了解每日变化。

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF的最高价格是43.64。在41.70 - 43.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF的绩效。

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF股票的最低价格是多少？

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF（TAGG）的最低价格为41.70。将其与当前的41.89和41.70 - 43.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TAGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TAGG股票是什么时候拆分的？

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.84和-1.87%中可见。

日范围
41.85 41.95
年范围
41.70 43.64
前一天收盘价
41.84
开盘价
41.93
卖价
41.89
买价
42.19
最低价
41.85
最高价
41.95
交易量
129
日变化
0.12%
月变化
0.24%
6个月变化
-3.50%
年变化
-1.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%